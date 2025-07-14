Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:47 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moskva-2028932456.html
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы - РИА Новости, 14.07.2025
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с правительством Москвы в поощрении бизнеса и ожидает скорого подписания соответствующих соглашений, рассказал... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T06:47:00+03:00
2025-07-14T06:47:00+03:00
экономика
технологии
саудовская аравия
москва
екатеринбург
антон алиханов
александр козлов (глава минприроды)
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150052/18/1500521875_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_c6a50a547266351acb87814d0a4de0f6.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с правительством Москвы в поощрении бизнеса и ожидает скорого подписания соответствующих соглашений, рассказал в интервью РИА Новости глава минпромышленности королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. "Управление (промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии, MODON – ред.) ищет пути повышения качества оказываемых услуг… Работающие там коллеги ведут поиск партнеров, которые подпишут соглашение с одним из правительственных учреждений Москвы, отвечающих за поощрение предпринимательства", - заявил он. Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф возглавил делегацию Саудовской Аравии на международной выставке "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге 7-10 июля, где провел встречи со своими российскими коллегами, главой минпромторга Антоном Алихановым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Кроме того, глава минпрома королевства провел переговоры с руководителями ведущих российских промышленных и горнодобывающих компаний, в частности, "Алроса", Nordgold, "СалаватСтекло" и "ВСМПО-Ависма". "Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв", а страной партнером выступила Саудовская Аравия. Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028725409.html
https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html
саудовская аравия
москва
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150052/18/1500521875_504:0:2379:1406_1920x0_80_0_0_bdaddfd084dba473b5bc8faedce10051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, саудовская аравия, москва, екатеринбург, антон алиханов, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, алроса, nordgold, всмпо-ависма, иннопром
Экономика, Технологии, Саудовская Аравия, Москва, Екатеринбург, Антон Алиханов, Александр Козлов (глава Минприроды), Михаил Мишустин, Алроса, Nordgold, ВСМПО-Ависма, Иннопром
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы

Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы в сфере бизнеса

CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с правительством Москвы в поощрении бизнеса и ожидает скорого подписания соответствующих соглашений, рассказал в интервью РИА Новости глава минпромышленности королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
"Управление (промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии, MODON – ред.) ищет пути повышения качества оказываемых услуг… Работающие там коллеги ведут поиск партнеров, которые подпишут соглашение с одним из правительственных учреждений Москвы, отвечающих за поощрение предпринимательства", - заявил он.
Литье изделий - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Саудовская Аравия заинтересована в сотрудничестве с Россией в металлургии
12 июля, 09:03
Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф возглавил делегацию Саудовской Аравии на международной выставке "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге 7-10 июля, где провел встречи со своими российскими коллегами, главой минпромторга Антоном Алихановым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Кроме того, глава минпрома королевства провел переговоры с руководителями ведущих российских промышленных и горнодобывающих компаний, в частности, "Алроса", Nordgold, "СалаватСтекло" и "ВСМПО-Ависма".
"Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв", а страной партнером выступила Саудовская Аравия. Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин поддержал идею о выездном "Иннопроме" в Саудовской Аравии
8 июля, 14:45
 
ЭкономикаТехнологииСаудовская АравияМоскваЕкатеринбургАнтон АлихановАлександр Козлов (глава Минприроды)Михаил МишустинАлросаNordgoldВСМПО-АвисмаИннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала