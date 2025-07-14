Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы
Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы в сфере бизнеса
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с правительством Москвы в поощрении бизнеса и ожидает скорого подписания соответствующих соглашений, рассказал в интервью РИА Новости глава минпромышленности королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
"Управление (промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии, MODON – ред.) ищет пути повышения качества оказываемых услуг… Работающие там коллеги ведут поиск партнеров, которые подпишут соглашение с одним из правительственных учреждений Москвы, отвечающих за поощрение предпринимательства", - заявил он.
Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф возглавил делегацию Саудовской Аравии на международной выставке "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге 7-10 июля, где провел встречи со своими российскими коллегами, главой минпромторга Антоном Алихановым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Кроме того, глава минпрома королевства провел переговоры с руководителями ведущих российских промышленных и горнодобывающих компаний, в частности, "Алроса", Nordgold, "СалаватСтекло" и "ВСМПО-Ависма".
"Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв", а страной партнером выступила Саудовская Аравия. Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.