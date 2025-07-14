https://ria.ru/20250714/moskva-2028932456.html

Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы

Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы - РИА Новости, 14.07.2025

Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с мэрией Москвы

Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с правительством Москвы в поощрении бизнеса и ожидает скорого подписания соответствующих соглашений, рассказал... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:47:00+03:00

2025-07-14T06:47:00+03:00

2025-07-14T06:47:00+03:00

экономика

технологии

саудовская аравия

москва

екатеринбург

антон алиханов

александр козлов (глава минприроды)

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Саудовская Аравия рассчитывает на сотрудничество с правительством Москвы в поощрении бизнеса и ожидает скорого подписания соответствующих соглашений, рассказал в интервью РИА Новости глава минпромышленности королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. "Управление (промышленных городов и технологических зон Саудовской Аравии, MODON – ред.) ищет пути повышения качества оказываемых услуг… Работающие там коллеги ведут поиск партнеров, которые подпишут соглашение с одним из правительственных учреждений Москвы, отвечающих за поощрение предпринимательства", - заявил он. Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф возглавил делегацию Саудовской Аравии на международной выставке "Иннопром", проходившей в Екатеринбурге 7-10 июля, где провел встречи со своими российскими коллегами, главой минпромторга Антоном Алихановым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Кроме того, глава минпрома королевства провел переговоры с руководителями ведущих российских промышленных и горнодобывающих компаний, в частности, "Алроса", Nordgold, "СалаватСтекло" и "ВСМПО-Ависма". "Иннопром" считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв", а страной партнером выступила Саудовская Аравия. Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.

https://ria.ru/20250712/sotrudnichestvo-2028725409.html

https://ria.ru/20250708/innoprom-2027912865.html

саудовская аравия

москва

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, саудовская аравия, москва, екатеринбург, антон алиханов, александр козлов (глава минприроды), михаил мишустин, алроса, nordgold, всмпо-ависма, иннопром