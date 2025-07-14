https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029085180.html

В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова

В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.07.2025

В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова

Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:16:00+03:00

2025-07-14T18:16:00+03:00

2025-07-14T18:16:00+03:00

общество

здоровье - общество

белгородская область

запорожская область

донецкая народная республика

татьяна москалькова

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. "Сегодня мы отправляем 11 тонн груза – это шампуни, гели, предметы первой необходимости, предметы гигиены для в основном женщин, да и не только женщин, Белгородской области", - сказала Москалькова журналистам. Помимо Белгородской области, в общей сложности 31 тонна гуманитарной помощи отправится в приграничные и новые регионы. В частности, гуманитарные колонны прибудут в Курскую, Запорожскую области и в ДНР, отметила омбудсмен. В свою очередь уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева напомнила, что в регионе развернуты более 30 пунктов временного размещения. "Под эгидой уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Николаевны Москальковой это уже 15-й груз помощи нашему приграничью", - отметила Киреева.

https://ria.ru/20250711/putin-2028668535.html

https://ria.ru/20250704/pravitelstvo-2027114428.html

белгородская область

запорожская область

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общество, здоровье - общество, белгородская область, запорожская область, донецкая народная республика, татьяна москалькова