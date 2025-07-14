Рейтинг@Mail.ru
В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029085180.html
В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова
В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.07.2025
В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова
Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:16:00+03:00
2025-07-14T18:16:00+03:00
общество
здоровье - общество
белгородская область
запорожская область
донецкая народная республика
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. "Сегодня мы отправляем 11 тонн груза – это шампуни, гели, предметы первой необходимости, предметы гигиены для в основном женщин, да и не только женщин, Белгородской области", - сказала Москалькова журналистам. Помимо Белгородской области, в общей сложности 31 тонна гуманитарной помощи отправится в приграничные и новые регионы. В частности, гуманитарные колонны прибудут в Курскую, Запорожскую области и в ДНР, отметила омбудсмен. В свою очередь уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева напомнила, что в регионе развернуты более 30 пунктов временного размещения. "Под эгидой уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Николаевны Москальковой это уже 15-й груз помощи нашему приграничью", - отметила Киреева.
https://ria.ru/20250711/putin-2028668535.html
https://ria.ru/20250704/pravitelstvo-2027114428.html
белгородская область
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, белгородская область, запорожская область, донецкая народная республика, татьяна москалькова
Общество, Здоровье - Общество, Белгородская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Татьяна Москалькова
В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова

Москалькова: фура с 11 тоннами гумпомощи отправилась в Белгородскую область

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Сегодня мы отправляем 11 тонн груза – это шампуни, гели, предметы первой необходимости, предметы гигиены для в основном женщин, да и не только женщин, Белгородской области", - сказала Москалькова журналистам.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин поручил составить перечень задач для помощи жителям приграничья
11 июля, 19:21
Помимо Белгородской области, в общей сложности 31 тонна гуманитарной помощи отправится в приграничные и новые регионы. В частности, гуманитарные колонны прибудут в Курскую, Запорожскую области и в ДНР, отметила омбудсмен.
В свою очередь уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева напомнила, что в регионе развернуты более 30 пунктов временного размещения.
"Под эгидой уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Николаевны Москальковой это уже 15-й груз помощи нашему приграничью", - отметила Киреева.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Правительство продлило отсрочку по уплате налогов в курском приграничье
4 июля, 10:33
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоБелгородская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала