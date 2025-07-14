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Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:41:00+03:00
2025-07-14T17:41:00+03:00
2025-07-14T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.Режиссер умер в ночь на понедельник..Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. Мороз начал актерский путь в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Артист прославился, сыграв одну из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка".В 1990-х Мороз дебютировал в режиссуре, на его счету такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.
https://ria.ru/20250714/moroz-2029014713.html
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москва, ваганьковское кладбище, краснодон, игорь золотовицкий, сергей герасимов, светлана дружинина, вгик
Москва, Ваганьковское кладбище, Культура, Краснодон, Игорь Золотовицкий, Сергей Герасимов, Светлана Дружинина, ВГИК
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве