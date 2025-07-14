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Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:41 14.07.2025 (обновлено: 19:01 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moroz-2029077447.html
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник
Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.07.2025
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москва
ваганьковское кладбище
культура
краснодон
игорь золотовицкий
сергей герасимов
светлана дружинина
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.Режиссер умер в ночь на понедельник..Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. Мороз начал актерский путь в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Артист прославился, сыграв одну из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка".В 1990-х Мороз дебютировал в режиссуре, на его счету такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.
https://ria.ru/20250714/moroz-2029014713.html
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москва, ваганьковское кладбище, краснодон, игорь золотовицкий, сергей герасимов, светлана дружинина, вгик
Москва, Ваганьковское кладбище, Культура, Краснодон, Игорь Золотовицкий, Сергей Герасимов, Светлана Дружинина, ВГИК
Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник

Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Режиссер умер в ночь на понедельник..
Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа.
Мороз начал актерский путь в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Артист прославился, сыграв одну из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка".
В 1990-х Мороз дебютировал в режиссуре, на его счету такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.
Актер, режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Биография режиссера Юрия Мороза
Вчера, 14:18
 
КультураМоскваВаганьковское кладбищеКраснодонИгорь ЗолотовицкийСергей ГерасимовСветлана ДружининаВГИК
 
 
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