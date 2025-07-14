https://ria.ru/20250714/moroz-2029077447.html

Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник

Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025

Юрия Мороза похоронят 16 июля на Ваганьковском кладбище, сообщил источник

Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:41:00+03:00

2025-07-14T17:41:00+03:00

2025-07-14T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Режиссера Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Юрия Мороза похоронят в среду на Ваганьковском кладбище", - сказал собеседник агентства.Режиссер умер в ночь на понедельник..Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. Мороз начал актерский путь в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Артист прославился, сыграв одну из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка".В 1990-х Мороз дебютировал в режиссуре, на его счету такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.

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