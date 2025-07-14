https://ria.ru/20250714/molniya-2029038580.html

В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы

В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы - РИА Новости, 14.07.2025

В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы

Житель города Москвы, по предварительной информации, оказался в числе погибших от удара молнии на пляже у водоема в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:43:00+03:00

2025-07-14T15:43:00+03:00

2025-07-14T15:43:00+03:00

происшествия

москва

алексинский район

алексин

павел федоров

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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Житель города Москвы, по предварительной информации, оказался в числе погибших от удара молнии на пляже у водоема в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров. "Двое пострадавших из нашего города (Алексина – ред.), а один погибший – из города Москвы. Личности предварительно установлены, но органы там еще работают", - сказал собеседник. В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей на пляже у водоема в Алексинском районе. По информации Федорова, погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html

москва

алексинский район

алексин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, алексинский район, алексин, павел федоров