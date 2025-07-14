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В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы - РИА Новости, 14.07.2025
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15:43 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/molniya-2029038580.html
В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы
В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы
Житель города Москвы, по предварительной информации, оказался в числе погибших от удара молнии на пляже у водоема в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:43:00+03:00
2025-07-14T15:43:00+03:00
происшествия
москва
алексинский район
алексин
павел федоров
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Житель города Москвы, по предварительной информации, оказался в числе погибших от удара молнии на пляже у водоема в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров. "Двое пострадавших из нашего города (Алексина – ред.), а один погибший – из города Москвы. Личности предварительно установлены, но органы там еще работают", - сказал собеседник. В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей на пляже у водоема в Алексинском районе. По информации Федорова, погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html
москва
алексинский район
алексин
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происшествия, москва, алексинский район, алексин, павел федоров
Происшествия, Москва, Алексинский район, Алексин, Павел Федоров
В Тульской области от удара молнии на пляже погиб житель Москвы

Глава Алексина Федоров: житель Москвы погиб от удара молнии на тульском пляже

© Фото : соцсетиМесто удара молнии на пляже в Тульской области
Место удара молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : соцсети
Место удара молнии на пляже в Тульской области
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Житель города Москвы, по предварительной информации, оказался в числе погибших от удара молнии на пляже у водоема в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров.
"Двое пострадавших из нашего города (Алексина – ред.), а один погибший – из города Москвы. Личности предварительно установлены, но органы там еще работают", - сказал собеседник.
В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей на пляже у водоема в Алексинском районе. По информации Федорова, погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.
Автомобили скорой помощи на месте удара молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний
Вчера, 14:56
 
ПроисшествияМоскваАлексинский районАлексинПавел Федоров
 
 
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