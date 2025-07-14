https://ria.ru/20250714/molniya-2029031241.html
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже - РИА Новости, 14.07.2025
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже
Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:15:00+03:00
2025-07-14T15:15:00+03:00
2025-07-14T15:16:00+03:00
происшествия
алексинский район
тульская область
алексин
павел федоров
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров. "На данный момент всем пострадавшим оказывается помощь в лечебных учреждениях. Одна женщина в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник агентства. Ранее Федоров сообщил РИА Новости, что из-за удара молнии на пляже на частной территории парк-отеля "Шахтер", по предварительной информации, погибли три человека, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html
алексинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже
Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии в Тульской области