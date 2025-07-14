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Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже - РИА Новости, 14.07.2025
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15:15 14.07.2025 (обновлено: 15:16 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/molniya-2029031241.html
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже - РИА Новости, 14.07.2025
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже
Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:15:00+03:00
2025-07-14T15:16:00+03:00
происшествия
алексинский район
тульская область
алексин
павел федоров
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров. "На данный момент всем пострадавшим оказывается помощь в лечебных учреждениях. Одна женщина в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник агентства. Ранее Федоров сообщил РИА Новости, что из-за удара молнии на пляже на частной территории парк-отеля "Шахтер", по предварительной информации, погибли три человека, еще четверо пострадали.
https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html
алексинский район
тульская область
алексин
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происшествия, алексинский район, тульская область, алексин, павел федоров
Происшествия, Алексинский район, Тульская область, Алексин, Павел Федоров
Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже

Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии в Тульской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров.
"На данный момент всем пострадавшим оказывается помощь в лечебных учреждениях. Одна женщина в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Федоров сообщил РИА Новости, что из-за удара молнии на пляже на частной территории парк-отеля "Шахтер", по предварительной информации, погибли три человека, еще четверо пострадали.
Автомобили скорой помощи на месте удара молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний
Вчера, 14:56
 
ПроисшествияАлексинский районТульская областьАлексинПавел Федоров
 
 
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