https://ria.ru/20250714/molniya-2029031241.html

Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже

Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже - РИА Новости, 14.07.2025

Власти рассказали о пострадавших при ударе молнии на тульском пляже

Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:15:00+03:00

2025-07-14T15:15:00+03:00

2025-07-14T15:16:00+03:00

происшествия

алексинский район

тульская область

алексин

павел федоров

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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Женщина находится в тяжелом состоянии после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров. "На данный момент всем пострадавшим оказывается помощь в лечебных учреждениях. Одна женщина в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник агентства. Ранее Федоров сообщил РИА Новости, что из-за удара молнии на пляже на частной территории парк-отеля "Шахтер", по предварительной информации, погибли три человека, еще четверо пострадали.

https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html

алексинский район

тульская область

алексин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алексинский район, тульская область, алексин, павел федоров