https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html

В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний

В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний - РИА Новости, 14.07.2025

В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний

Один несовершеннолетний есть в числе троих погибших от удара молнии на водоеме в Тульской области, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:56:00+03:00

2025-07-14T14:56:00+03:00

2025-07-14T15:16:00+03:00

происшествия

тульская область

алексинский район

россия

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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Один несовершеннолетний есть в числе троих погибших от удара молнии на водоеме в Тульской области, сообщил РИА Новости информированный источник. "В числе погибших один несовершеннолетний", - сказал собеседник. Ранее в пресс-службе СУСК по региону дали СМИ комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии". Сообщили, что инцидент произошел на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе, организована процессуальная проверка. Источник уточнил РИА Новости, что, предварительно, погибших трое.

https://realty.ria.ru/20250704/molnija-2027153810.html

тульская область

алексинский район

россия

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происшествия, тульская область, алексинский район, россия