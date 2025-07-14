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В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний - РИА Новости, 14.07.2025
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14:56 14.07.2025 (обновлено: 15:16 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/molniya-2029024633.html
В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний
В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний - РИА Новости, 14.07.2025
В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний
Один несовершеннолетний есть в числе троих погибших от удара молнии на водоеме в Тульской области, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:56:00+03:00
2025-07-14T15:16:00+03:00
происшествия
тульская область
алексинский район
россия
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Один несовершеннолетний есть в числе троих погибших от удара молнии на водоеме в Тульской области, сообщил РИА Новости информированный источник. "В числе погибших один несовершеннолетний", - сказал собеседник. Ранее в пресс-службе СУСК по региону дали СМИ комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии". Сообщили, что инцидент произошел на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе, организована процессуальная проверка. Источник уточнил РИА Новости, что, предварительно, погибших трое.
https://realty.ria.ru/20250704/molnija-2027153810.html
тульская область
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происшествия, тульская область, алексинский район, россия
Происшествия, Тульская область, Алексинский район, Россия
В числе погибших от удара молнии в Тульской области есть несовершеннолетний

Несовершеннолетний погиб после удара молнии на пляже в Тульской области

© Кадр видео из соцсетейАвтомобили скорой помощи на месте удара молнии на пляже в Тульской области
Автомобили скорой помощи на месте удара молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Автомобили скорой помощи на месте удара молнии на пляже в Тульской области
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Один несовершеннолетний есть в числе троих погибших от удара молнии на водоеме в Тульской области, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В числе погибших один несовершеннолетний", - сказал собеседник.
Ранее в пресс-службе СУСК по региону дали СМИ комментарий "по факту гибели людей в результате удара молнии". Сообщили, что инцидент произошел на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе, организована процессуальная проверка. Источник уточнил РИА Новости, что, предварительно, погибших трое.
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ПроисшествияТульская областьАлексинский районРоссия
 
 
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