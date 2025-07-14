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В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025
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14:39 14.07.2025 (обновлено: 16:36 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/molniya-2029020040.html
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник
В Тульской области от удара молнии на пляже погибли три человека, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:39:00+03:00
2025-07-14T16:36:00+03:00
тульская область
происшествия
алексинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТУЛА, 14 июл — РИА Новости. В Тульской области от удара молнии на пляже погибли три человека, заявил РИА Новости источник."По предварительному сообщению, погибших — трое. Но информация уточняется", — отметил он.Что известно
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тульская область
алексинский район
россия
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тульская область, происшествия, алексинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Тульская область, Происшествия, Алексинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник

В Тульской области три человека погибли на пляже после удара молнии

© Фото : соцсетиМесто удара молнии на пляже в Тульской области
Место удара молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : соцсети
Место удара молнии на пляже в Тульской области
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ТУЛА, 14 июл — РИА Новости. В Тульской области от удара молнии на пляже погибли три человека, заявил РИА Новости источник.
"По предварительному сообщению, погибших — трое. Но информация уточняется", — отметил он.

Что известно

  • Трагедия произошла на берегу Оки на территории парк-отеля "Шахтер" в селе Бунырево Алексинского района.
  • По данным местных властей, среди жертв ребенок 2011 года рождения. Один из погибших — житель Москвы.
  • Четыре человека пострадали, трех из них госпитализировали, включая женщину, она в тяжелом состоянии.
  • В прокуратуре и Следственном комитете проведут проверку.
Доследственная проверка по факту смерти туриста из Москвы в Валдайском районе в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Новгородской области турист умер от удара молнии
10 июля, 15:56
 
Тульская областьПроисшествияАлексинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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