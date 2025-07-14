https://ria.ru/20250714/molniya-2029020040.html
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник
В Тульской области от удара молнии на пляже погибли три человека, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:39:00+03:00
2025-07-14T14:39:00+03:00
2025-07-14T16:36:00+03:00
тульская область
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ТУЛА, 14 июл — РИА Новости. В Тульской области от удара молнии на пляже погибли три человека, заявил РИА Новости источник."По предварительному сообщению, погибших — трое. Но информация уточняется", — отметил он.Что известно
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тульская область, происшествия, алексинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Тульская область, Происшествия, Алексинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Тульской области от удара молнии погибли три человека, сообщил источник
В Тульской области три человека погибли на пляже после удара молнии