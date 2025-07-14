https://ria.ru/20250714/moldaviya-2029118477.html

Адвокат Таубер объяснил, почему она не ходит в суд

Адвокат Таубер объяснил, почему она не ходит в суд - РИА Новости, 14.07.2025

Адвокат Таубер объяснил, почему она не ходит в суд

Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер не присутствует на заседаниях суда по делу о ее якобы участии в финансировании... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T22:03:00+03:00

2025-07-14T22:03:00+03:00

2025-07-14T22:03:00+03:00

в мире

молдавия

марина таубер

блок "победа"

илан шор

шор (партия)

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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Исполнительный секретарь оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Марина Таубер не присутствует на заседаниях суда по делу о ее якобы участии в финансировании партии "Шор", пользуясь законным правом, сообщил адвокат Сергей Морару. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжил судебные прения по этому вопросу и после дня работы перенес слушания на вторник. "В последнем ходатайстве во избежание переносов, мы просили суд признать в качестве исключительного обстоятельства необходимость участия подзащитного в других видах деятельности, и суд признал, что уголовное дело должно рассматриваться в отсутствие Марины Таубер. Таким образом, ее неявка не является нарушением, а представляет собой право, которым она пользуется", - сказал Морару журналистам. По мнению адвоката, целью судебного процесса является необходимость быстрее достичь обвинительного приговора. "В таком процессе никто не сомневается, что будет иной приговор. Судья не признает ни доказательства, ни экспертизы - ничего от стороны защиты", - подчеркнул он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250714/gosudarstvo-2028982717.html

https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html

https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html

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в мире, молдавия, марина таубер, блок "победа" , илан шор, шор (партия)