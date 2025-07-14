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В Молдавии отменили штраф священнику за поездку в Россию - РИА Новости, 14.07.2025
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Религия
 
23:24 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moldavija-2029124590.html
В Молдавии отменили штраф священнику за поездку в Россию
В Молдавии отменили штраф священнику за поездку в Россию - РИА Новости, 14.07.2025
В Молдавии отменили штраф священнику за поездку в Россию
Штраф, наложенный на настоятеля православной Свято-Георгиевской церкви Кишинева отца Николая (Флоринского) за паломничество по святым местам России, отменен в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:24:00+03:00
2025-07-14T23:24:00+03:00
религия
молдавия
россия
кишинев
евгения гуцул
румынская православная церковь
русская православная церковь
в мире
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Штраф, наложенный на настоятеля православной Свято-Георгиевской церкви Кишинева отца Николая (Флоринского) за паломничество по святым местам России, отменен в судебной инстанции, сообщила в понедельник адвокат Алина Палий. Ранее настоятелю выписали штраф на 2 тысячи евро за паломничество в РФ. По словам отца Николая, служители церкви в 2024 году посетили святые места в России по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Батюшка Николай Флоринский, поздравляю, мы выиграли", - написала Палий на своей странице в соцсети Facebook*. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250708/moldavija-2027896035.html
https://ria.ru/20250424/svjaschenniki-2013274333.html
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молдавия, россия, кишинев, евгения гуцул, румынская православная церковь, русская православная церковь, в мире, религия
Религия, Молдавия, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, В мире, Религия
В Молдавии отменили штраф священнику за поездку в Россию

Настоятелю православной церкви Кишинева отменили штраф за паломничество в Россию

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Штраф, наложенный на настоятеля православной Свято-Георгиевской церкви Кишинева отца Николая (Флоринского) за паломничество по святым местам России, отменен в судебной инстанции, сообщила в понедельник адвокат Алина Палий.
Ранее настоятелю выписали штраф на 2 тысячи евро за паломничество в РФ. По словам отца Николая, служители церкви в 2024 году посетили святые места в России по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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"Батюшка Николай Флоринский, поздравляю, мы выиграли", - написала Палий на своей странице в соцсети Facebook*.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияМолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулРумынская православная церковьРусская православная церковьВ миреРелигия
 
 
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