https://ria.ru/20250714/mo-2028983645.html

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных ВСУ, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:08:00+03:00

2025-07-14T12:08:00+03:00

2025-07-14T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных ВСУ, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск Харьковской области, Колодези, Зеленая долина и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)