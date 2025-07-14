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ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 14.07.2025 (обновлено: 12:13 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mo-2028983645.html
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки
Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных ВСУ, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:08:00+03:00
2025-07-14T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных ВСУ, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск Харьковской области, Колодези, Зеленая долина и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Запад" уничтожили за сутки более 220 военных ВСУ, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск Харьковской области, Колодези, Зеленая долина и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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