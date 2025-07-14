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ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Киев за сутки потерял до 360 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:07:00+03:00
2025-07-14T12:07:00+03:00
2025-07-14T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 360 военных в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Владимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, бронеавтомобиль "Казак" и четыре артиллерийских орудия", - отмечает Минобороны РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 360 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки