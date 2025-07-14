https://ria.ru/20250714/mo-2028982383.html
Российские войска освободили Маяк в ДНР
Российские войска освободили Маяк в ДНР - РИА Новости, 14.07.2025
Российские войска освободили Маяк в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:05:00+03:00
2025-07-14T12:05:00+03:00
2025-07-14T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Маяк в ДНР
МО: российские войска освободили Маяк в ДНР