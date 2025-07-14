https://ria.ru/20250714/mo-2028982383.html

Российские войска освободили Маяк в ДНР

Российские войска освободили Маяк в ДНР - РИА Новости, 14.07.2025

Российские войска освободили Маяк в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:05:00+03:00

2025-07-14T12:05:00+03:00

2025-07-14T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность