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Российские войска освободили Маяк в ДНР - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 14.07.2025 (обновлено: 12:35 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mo-2028982383.html
Российские войска освободили Маяк в ДНР
Российские войска освободили Маяк в ДНР - РИА Новости, 14.07.2025
Российские войска освободили Маяк в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:05:00+03:00
2025-07-14T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Маяк в ДНР

МО: российские войска освободили Маяк в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Центр" освободили село​ Маяк
Подразделения группировки Центр освободили село​ Маяк - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Инфографика
Подразделения группировки "Центр" освободили село​ Маяк
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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