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Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС - РИА Новости, 14.07.2025
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Наука
 
15:49 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/mks-2029039768.html
Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС
Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС - РИА Новости, 14.07.2025
Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС
Корабль американской компании SpaceX Dragon c туристической миссией Axiom Mission 4 (Ax-4) на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:49:00+03:00
2025-07-14T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Корабль американской компании SpaceX Dragon c туристической миссией Axiom Mission 4 (Ax-4) на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX. Запуск четвертой частной миссии Ax-4 к МКС состоялся 25 июня в Космическом центре имени Кеннеди в американском штате Флорида, аппарат пристыковался к МКС 26 июня. "Отстыковка Dragon подтверждена!" - говорится в сообщении SpaceX в соцсети Х. Согласно трансляции, проводимой SpaceX, корабль Dragon c миссией Ax-4 отстыковался от МКС в 07.15 по восточному времени (14.15 мск). Запуск откладывался несколько раз, в том числе из-за выявления утечки жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9 и необходимости оценки ремонта одного из модулей станции. В состав экипажа Ax-4 вошли бывшая астронавт НАСА Пегги Уитсон (командир), астронавт Индийской организации космических исследований Шубханшу Шукла (пилот), а также специалисты Европейского космического агентства Славош Ужнаньски-Вишневский (Польша) и Тибор Капу (Венгрия).
https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Флорида, Польша, Венгрия, НАСА, SpaceX, Индийская организация космических исследований
Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС

Корабль компании SpaceX с туристической миссией Ax-4 отстыковался от МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Корабль американской компании SpaceX Dragon c туристической миссией Axiom Mission 4 (Ax-4) на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX.
Запуск четвертой частной миссии Ax-4 к МКС состоялся 25 июня в Космическом центре имени Кеннеди в американском штате Флорида, аппарат пристыковался к МКС 26 июня.
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"Отстыковка Dragon подтверждена!" - говорится в сообщении SpaceX в соцсети Х.
Согласно трансляции, проводимой SpaceX, корабль Dragon c миссией Ax-4 отстыковался от МКС в 07.15 по восточному времени (14.15 мск).
Запуск откладывался несколько раз, в том числе из-за выявления утечки жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9 и необходимости оценки ремонта одного из модулей станции.
В состав экипажа Ax-4 вошли бывшая астронавт НАСА Пегги Уитсон (командир), астронавт Индийской организации космических исследований Шубханшу Шукла (пилот), а также специалисты Европейского космического агентства Славош Ужнаньски-Вишневский (Польша) и Тибор Капу (Венгрия).
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