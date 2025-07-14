https://ria.ru/20250714/mks-2029039768.html

Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС

Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС - РИА Новости, 14.07.2025

Корабль SpaceX с туристической миссией отстыковался от МКС

Корабль американской компании SpaceX Dragon c туристической миссией Axiom Mission 4 (Ax-4) на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС),... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:49:00+03:00

2025-07-14T15:49:00+03:00

2025-07-14T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Корабль американской компании SpaceX Dragon c туристической миссией Axiom Mission 4 (Ax-4) на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщила SpaceX. Запуск четвертой частной миссии Ax-4 к МКС состоялся 25 июня в Космическом центре имени Кеннеди в американском штате Флорида, аппарат пристыковался к МКС 26 июня. "Отстыковка Dragon подтверждена!" - говорится в сообщении SpaceX в соцсети Х. Согласно трансляции, проводимой SpaceX, корабль Dragon c миссией Ax-4 отстыковался от МКС в 07.15 по восточному времени (14.15 мск). Запуск откладывался несколько раз, в том числе из-за выявления утечки жидкого кислорода в ракете-носителе Falcon 9 и необходимости оценки ремонта одного из модулей станции. В состав экипажа Ax-4 вошли бывшая астронавт НАСА Пегги Уитсон (командир), астронавт Индийской организации космических исследований Шубханшу Шукла (пилот), а также специалисты Европейского космического агентства Славош Ужнаньски-Вишневский (Польша) и Тибор Капу (Венгрия).

https://ria.ru/20250619/raketa--2023895279.html

https://ria.ru/20250528/mask-2019465617.html

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космос - риа наука, флорида, польша, венгрия, наса, spacex, индийская организация космических исследований