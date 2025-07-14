https://ria.ru/20250714/mitkova--2028978646.html

Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации

Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.07.2025

Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации

Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:50:00+03:00

2025-07-14T11:50:00+03:00

2025-07-14T12:00:00+03:00

культура

нтв (телеканал)

татьяна миткова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99112/63/991126312_0:194:3058:1914_1920x0_80_0_0_fdc9a7eb17a07ea273344ed302732b0e.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация о якобы экстренной госпитализации телеведущей. "Татьяна Миткова лично опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. Этот фейк распространили сегодня некоторые Telegram-каналы", - сообщается в публикации. Телеканал также приводит слова Митковой, где телеведущая опровергает информацию СМИ и уточняет, что сейчас находится "на рабочей встрече". "Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю", - приводит телеканал слова Митковой.

https://ria.ru/20250713/drozdov-2028871723.html

https://ria.ru/20250623/antonov-2024798994.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нтв (телеканал), татьяна миткова, общество