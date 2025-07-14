https://ria.ru/20250714/mitkova--2028978646.html
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.07.2025
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:50:00+03:00
2025-07-14T11:50:00+03:00
2025-07-14T12:00:00+03:00
культура
нтв (телеканал)
татьяна миткова
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация о якобы экстренной госпитализации телеведущей. "Татьяна Миткова лично опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. Этот фейк распространили сегодня некоторые Telegram-каналы", - сообщается в публикации. Телеканал также приводит слова Митковой, где телеведущая опровергает информацию СМИ и уточняет, что сейчас находится "на рабочей встрече". "Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю", - приводит телеканал слова Митковой.
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нтв (телеканал), татьяна миткова, общество
Культура, НТВ (телеканал), Татьяна Миткова, Общество
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Миткова опровергла сообщения об экстренной госпитализации