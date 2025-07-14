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Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:50 14.07.2025 (обновлено: 12:00 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mitkova--2028978646.html
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.07.2025
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
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культура
нтв (телеканал)
татьяна миткова
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале. Ранее в СМИ появилась информация о якобы экстренной госпитализации телеведущей. "Татьяна Миткова лично опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. Этот фейк распространили сегодня некоторые Telegram-каналы", - сообщается в публикации. Телеканал также приводит слова Митковой, где телеведущая опровергает информацию СМИ и уточняет, что сейчас находится "на рабочей встрече". "Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю", - приводит телеканал слова Митковой.
https://ria.ru/20250713/drozdov-2028871723.html
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нтв (телеканал), татьяна миткова, общество
Культура, НТВ (телеканал), Татьяна Миткова, Общество
Телеведущая Миткова опровергла сообщения о госпитализации

Телеведущая Миткова опровергла сообщения об экстренной госпитализации

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТатьяна Миткова
Татьяна Миткова - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Татьяна Миткова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, сообщил телеканал НТВ в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы экстренной госпитализации телеведущей.
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего
13 июля, 15:22
"Татьяна Миткова лично опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации. Этот фейк распространили сегодня некоторые Telegram-каналы", - сообщается в публикации.
Телеканал также приводит слова Митковой, где телеведущая опровергает информацию СМИ и уточняет, что сейчас находится "на рабочей встрече".
"Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю", - приводит телеканал слова Митковой.
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КультураНТВ (телеканал)Татьяна МитковаОбщество
 
 
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