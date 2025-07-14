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Миронов прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Миронов прокомментировал слова Трампа о санкциях против России - РИА Новости, 14.07.2025

Миронов прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп лавирует и пытается получить какой-то результат, чтобы выдать за свою победу, сказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду"... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:46:00+03:00

2025-07-14T23:46:00+03:00

2025-07-14T23:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лавирует и пытается получить какой-то результат, чтобы выдать за свою победу, сказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, комментируя слова Трампа о вторичных санкциях о России. Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Грозит нам вторичными санкциями, но при этом не спешит принимать закон о драконовских 500-процентных пошлинах, который пропихивают русофобы в конгрессе. Раздвоение личности? Нет, он просто лавирует и пытается получить хоть какой-то результат, чтобы выдать за свою победу. С кем-то другим это, возможно, сработает, но не с нами", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Депутат считает, что обещания Трампа быстро "закончить войну на Украине" оказались "дешевым популизмом". "Многомиллиардные военные контракты, а не мир – вот что на самом деле волнует Трампа. Он винит во всем Байдена, но продолжает его дело, и эта война становится уже войной Трампа", - считает парламентарий. "Что касается заявлений о "жестких пошлинах" через 50 дней или других сроков, то лично у меня ощущение, что эти цифры придумывает не сам Трамп, а искусственный интеллект. Вместе с генератором случайных чисел. Россия, безусловно, примет угрозы во внимание, но на ход и цели СВО это не повлияет", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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https://ria.ru/20250714/oon-2029114843.html

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