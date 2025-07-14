https://ria.ru/20250714/mikrozaymy-2028958474.html
В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме
В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме - РИА Новости, 14.07.2025
В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:19:00+03:00
2025-07-14T10:19:00+03:00
2025-07-14T10:19:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору. По мнению авторов инициативы, данные изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме
В ГД внесли проект о запрете МФО выдавать микрозаймы в электронной форме