https://ria.ru/20250714/mikrozaymy-2028958474.html

В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме

В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме - РИА Новости, 14.07.2025

В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:19:00+03:00

2025-07-14T10:19:00+03:00

2025-07-14T10:19:00+03:00

общество

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается запретить микрофинансовым организациям заключать договоры займа в электронной форме, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается установить прямой запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой электронной подписи или усиленной электронной подписи", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае нарушения указанного запрета микрофинансовая организация лишается права требовать исполнения обязательств по такому договору. По мнению авторов инициативы, данные изменения направлены на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования.

https://ria.ru/20250713/mikrozaymy--2028837254.html

https://ria.ru/20250529/samolet-2019704140.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, единый государственный экзамен (егэ)