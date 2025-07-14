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Мерц поддержал инициативу США по вооружению Украины - РИА Новости, 14.07.2025
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22:40 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/merts-2029120992.html
Мерц поддержал инициативу США по вооружению Украины
Мерц поддержал инициативу США по вооружению Украины - РИА Новости, 14.07.2025
Мерц поддержал инициативу США по вооружению Украины
Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:40:00+03:00
2025-07-14T22:40:00+03:00
в мире
украина
германия
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фридрих мерц
евросоюз
нато
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. "Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине в большом объёме вооружение, если европейские партнёры профинансируют это. Мы неоднократно обсуждали это с президентом Трампом в последние дни. Я заверил его: Германия примет в этом решительное участие. Мы делаем это в наших собственных интересах", - сказал Мерц. Заявление канцлера среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ. По мнению Мерца, такие действия помогут Украине противостоять России. "Только так давление на Москву усилится, чтобы она наконец начала переговоры о мире. В конечном итоге мы демонстрируем, что действуем согласованно как партнёры в сфере безопасности. Теперь мы оперативно проясним детали. Для этого мы находимся в контакте с партнёрами", - добавил германский канцлер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html
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в мире, украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
Мерц поддержал инициативу США по вооружению Украины

Мерц заявил, что ФРГ поддержит инициативу США по вооружению Украины за счет ЕС

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Германия решительно поддержит инициативу США по вооружению Украины за счёт ЕС, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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"Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине в большом объёме вооружение, если европейские партнёры профинансируют это. Мы неоднократно обсуждали это с президентом Трампом в последние дни. Я заверил его: Германия примет в этом решительное участие. Мы делаем это в наших собственных интересах", - сказал Мерц. Заявление канцлера среди журналистов распространила пресс-служба правительства ФРГ.
По мнению Мерца, такие действия помогут Украине противостоять России. "Только так давление на Москву усилится, чтобы она наконец начала переговоры о мире. В конечном итоге мы демонстрируем, что действуем согласованно как партнёры в сфере безопасности. Теперь мы оперативно проясним детали. Для этого мы находимся в контакте с партнёрами", - добавил германский канцлер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 20:20
 
В миреУкраинаГерманияДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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