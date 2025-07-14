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Первый замглавы Вологодской области Жестянников станет врио мэра Вологды

Первый замглавы Вологодской области Жестянников станет врио мэра Вологды - РИА Новости, 14.07.2025

Первый замглавы Вологодской области Жестянников станет врио мэра Вологды

Первый заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников станет врио мэра Вологды, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатор региона. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:21:00+03:00

2025-07-14T17:21:00+03:00

2025-07-14T17:21:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

вологда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Первый заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников станет врио мэра Вологды, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатор региона. "Сергей Геннадьевич Жестянников переходит на должность и.о. мэра Вологды, поскольку у него есть богатый управленческий опыт, который он сможет использовать при подготовке Вологды к юбилею. Андрей Николаевич Накрошаев (мэр Вологды) станет и.о. министра строительства региона", - рассказали в пресс-службе. В июне 2025 года сообщалось, что Жестянников был назначен первым заместителем губернатора Вологодской области. До этого он занимал пост председателя законодательного собрания региона. Накрошаев занимал должность мэра Вологды с октября 2024 года.

https://ria.ru/20250707/zavarin-2027776767.html

вологда

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сергей жестянников, вологда