https://ria.ru/20250714/mchs-2029126755.html

В Курской области умер раненный при разминировании сотрудник МЧС

В Курской области умер раненный при разминировании сотрудник МЧС - РИА Новости, 14.07.2025

В Курской области умер раненный при разминировании сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС Сергей Иванов, раненный при разминировании в Курской области, скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета, сообщили в МЧС... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:50:00+03:00

2025-07-14T23:50:00+03:00

2025-07-14T23:50:00+03:00

происшествия

курская область

россия

севастополь

сергей иванов (политик)

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС Сергей Иванов, раненный при разминировании в Курской области, скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета, сообщили в МЧС РФ. Во вторник вечером врио губернатор Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что один сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник был тяжело ранен. В МЧС уточняли, что погибшего звали Ришат Медиев, это мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю. "МЧС России скорбит о гибели Сергея Иванова в Курской области. Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУМЧС России по городу Севастополю скончался от полученных травм при детонации взрывоопасного предмета", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным МЧС, это вторая командировка Иванова в Курскую область. Ранее он с группой разминирования уже "очищал" приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Тысячи опасных находок были уничтожены ради безопасной жизни мирного населения, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250714/mchs-2029100548.html

https://ria.ru/20240921/tsoffka-1974028953.html

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россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия, севастополь, сергей иванов (политик), александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)