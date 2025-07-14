https://ria.ru/20250714/mchs-2029100548.html

В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС

В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС - РИА Новости, 14.07.2025

В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС

Сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник тяжело ранен, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:01:00+03:00

2025-07-14T19:01:00+03:00

2025-07-14T19:01:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник тяжело ранен, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "К глубокой скорби, сегодня при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования в Курской области погиб сотрудник МЧС. Ему было всего 27 лет. Мастер-спасатель специализированного отряда, на его счету — сотни обезвреженных боеприпасов. Ещё один взрывотехник, который также находился на месте, получил ранения. В тяжёлом состоянии его доставили в медицинское учреждение. Наши врачи делают всё, чтобы его спасти!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

курская область

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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)