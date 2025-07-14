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В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС
В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС - РИА Новости, 14.07.2025
В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник тяжело ранен, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T19:01:00+03:00
2025-07-14T19:01:00+03:00
2025-07-14T19:01:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования, еще один взрывотехник тяжело ранен, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "К глубокой скорби, сегодня при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования в Курской области погиб сотрудник МЧС. Ему было всего 27 лет. Мастер-спасатель специализированного отряда, на его счету — сотни обезвреженных боеприпасов. Ещё один взрывотехник, который также находился на месте, получил ранения. В тяжёлом состоянии его доставили в медицинское учреждение. Наши врачи делают всё, чтобы его спасти!" - написал Хинштейн в Telegram-канале. Он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области при разминировании погиб сотрудник МЧС
При разминировании в Курской области погиб сотрудник МЧС, еще один пострадал