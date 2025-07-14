https://ria.ru/20250714/max--2029035393.html
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Мессенджер Max начал тестировать каналы - РИА Новости, 14.07.2025
Мессенджер Max начал тестировать каналы
В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:34:00+03:00
2025-07-14T15:34:00+03:00
2025-07-14T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Max начал тестирование каналов", — заявили представители приложения.Создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, их каналы находятся на отдельной витрине и ищутся в поиске.Пользователи уже могут:В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
https://ria.ru/20250709/max-2028163971.html
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google, общество, технологии, россия
Google, Общество, Технологии, Россия
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Новый российский мессенджер Max начал тестировать каналы