https://ria.ru/20250714/max--2029035393.html

Мессенджер Max начал тестировать каналы

Мессенджер Max начал тестировать каналы - РИА Новости, 14.07.2025

Мессенджер Max начал тестировать каналы

В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:34:00+03:00

2025-07-14T15:34:00+03:00

2025-07-14T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Max начал тестирование каналов", — заявили представители приложения.Создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, их каналы находятся на отдельной витрине и ищутся в поиске.Пользователи уже могут:В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.

https://ria.ru/20250709/max-2028163971.html

https://ria.ru/20250709/chislo-2028111835.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

google, общество, технологии, россия