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Мессенджер Max начал тестировать каналы - РИА Новости, 14.07.2025
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15:34 14.07.2025 (обновлено: 16:50 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/max--2029035393.html
Мессенджер Max начал тестировать каналы
Мессенджер Max начал тестировать каналы - РИА Новости, 14.07.2025
Мессенджер Max начал тестировать каналы
В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:34:00+03:00
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google
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Max начал тестирование каналов", — заявили представители приложения.Создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, их каналы находятся на отдельной витрине и ищутся в поиске.Пользователи уже могут:В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
https://ria.ru/20250709/max-2028163971.html
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
353
60
google, общество, технологии, россия
Google, Общество, Технологии, Россия
Мессенджер Max начал тестировать каналы

Новый российский мессенджер Max начал тестировать каналы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мессенджер Max
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе мессенджера.
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"Max начал тестирование каналов", — заявили представители приложения.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Госдуме заявили, что мессенджер MAX на голову выше всех конкурентов
9 июля, 16:01

В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровую платформу можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

Создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, их каналы находятся на отдельной витрине и ищутся в поиске.
Пользователи уже могут:
  • подписаться на каналы;
  • ставить реакции;
  • настраивать уведомления;
  • закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек
9 июля, 12:04
 
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