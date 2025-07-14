https://ria.ru/20250714/mashiny-2028945854.html
У Крымского моста скопилось более 1,6 тысячи автомобилей
У Крымского моста скопилось более 1,6 тысячи автомобилей - РИА Новости, 14.07.2025
У Крымского моста скопилось более 1,6 тысячи автомобилей
Число машин на автоподходах к Крымскому мосту, которые ожидают проезда утром в понедельник, выросло до 1,6 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:29:00+03:00
2025-07-14T09:29:00+03:00
2025-07-14T09:29:00+03:00
тамань (станица)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Число машин на автоподходах к Крымскому мосту, которые ожидают проезда утром в понедельник, выросло до 1,6 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении на 9.00 мск В 7.00 мск в очереди на Тамани было 1200 машин, а со стороны Керчи 130. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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тамань (станица), керчь, республика крым, общество
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Общество
У Крымского моста скопилось более 1,6 тысячи автомобилей
Число машин на автоподходах к Крымскому мосту выросло до 1,6 тысячи