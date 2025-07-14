https://ria.ru/20250714/makron-2029122038.html

Макрон хочет заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией

Макрон хочет заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией - РИА Новости, 14.07.2025

Макрон хочет заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией

Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнёрстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T22:52:00+03:00

2025-07-14T22:52:00+03:00

2025-07-14T22:52:00+03:00

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнёрстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в День Взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции. "Эта встреча предоставила возможность подвести итоги наших двусторонних отношений с целью дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях и скорейшего заключения нашего двустороннего стратегического партнерства", - написал президент по итогам встречи. Макрон отметил, что подтвердил поддержку Франции усилиям Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном. "Своевременное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами", - отметил президент. В мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по итогам визита в Армению сообщил, что договорился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном документально оформить сотрудничество между странами, подготовив проект стратегического партнерства. Ожидается, что оно охватит новые программы и проекты на несколько десятилетий, в том числе в сфере обороны.

https://ria.ru/20250714/pashinyan--2028968380.html

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в мире, армения, франция, эммануэль макрон