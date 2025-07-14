Макрон хочет заключить соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией
Макрон: Франция и Армения заключат соглашение о стратегическом партнерстве
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Париж и Ереван вскоре заключат соглашение о стратегическом партнёрстве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.
Макрон в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча состоялась в День Взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции.
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"Эта встреча предоставила возможность подвести итоги наших двусторонних отношений с целью дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях и скорейшего заключения нашего двустороннего стратегического партнерства", - написал президент по итогам встречи.
Макрон отметил, что подтвердил поддержку Франции усилиям Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном.
"Своевременное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном откроет новую главу для всех стран и народов региона и за его пределами", - отметил президент.
В мае глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро по итогам визита в Армению сообщил, что договорился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном документально оформить сотрудничество между странами, подготовив проект стратегического партнерства. Ожидается, что оно охватит новые программы и проекты на несколько десятилетий, в том числе в сфере обороны.