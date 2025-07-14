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Брижит Макрон обжалует в суде приговор женщинам, назвавших ее мужчиной - РИА Новости, 14.07.2025
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11:20 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/makron-2028971672.html
Брижит Макрон обжалует в суде приговор женщинам, назвавших ее мужчиной
Брижит Макрон обжалует в суде приговор женщинам, назвавших ее мужчиной - РИА Новости, 14.07.2025
Брижит Макрон обжалует в суде приговор женщинам, назвавших ее мужчиной
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обжалует в суде оправдательный приговор двум женщинам, ранее заявившим, что первая леди родилась... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:20:00+03:00
2025-07-14T11:20:00+03:00
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обжалует в суде оправдательный приговор двум женщинам, ранее заявившим, что первая леди родилась мужчиной, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на её адвоката. "Брижит Макрон обжалует в Кассационном суде оправдательный приговор двум женщинам, которые распространили в интернете слух о том, что первая леди – трансгендер", - сообщил ее адвокат Жан Энноши. В четверг Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одного элемента: апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив её "в развращении Эммануэля Макрона, ссылаясь на его возраст на момент их первой встречи, когда она была учительницей, а он – студентом". Однако суд всё же оправдал их. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250708/supruga-2027941420.html
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в мире, франция, париж, сша, брижит макрон, эммануэль макрон, youtube
В мире, Франция, Париж, США, Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, YouTube
Брижит Макрон обжалует в суде приговор женщинам, назвавших ее мужчиной

Брижит Макрон обжалует оправдательный приговор назвавшим ее мужчиной женщинам

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСупруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит
Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Супруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обжалует в суде оправдательный приговор двум женщинам, ранее заявившим, что первая леди родилась мужчиной, сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на её адвоката.
"Брижит Макрон обжалует в Кассационном суде оправдательный приговор двум женщинам, которые распространили в интернете слух о том, что первая леди – трансгендер", - сообщил ее адвокат Жан Энноши.
Брижит Макрон не подала руку мужу - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Брижит Макрон вновь публично унизила супруга
8 июля, 15:50
В четверг Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей.
Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одного элемента: апелляционный суд счел, что обе женщины действительно оклеветали первую леди, обвинив её "в развращении Эммануэля Макрона, ссылаясь на его возраст на момент их первой встречи, когда она была учительницей, а он – студентом". Однако суд всё же оправдал их.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Макрон в ярости: Брижит скрывает нечто более страшное, чем смену пола
26 февраля, 08:00
 
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