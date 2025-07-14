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Дело экс-главы букмекерской компании "Мелбет" вернули в прокуратуру

Дело экс-главы букмекерской компании "Мелбет" вернули в прокуратуру - РИА Новости, 14.07.2025

Дело экс-главы букмекерской компании "Мелбет" вернули в прокуратуру

Тушинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело экс- главы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:28:00+03:00

2025-07-14T08:28:00+03:00

2025-07-14T08:29:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тушинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело экс- главы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в хищении 90 млн рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко, сказано в картотеке инстанции, куда оно поступало для рассмотрения по существу. "Вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору, в орган следствия", - сказано в карточке уголовного делала. Согласно электронной базе, Ляпустину в настоящее время вменяют присвоение или растрату (часть 4 статьи 160 УК РФ), легализацию денежных средств (часть 4 статьи 174.1 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). Отмечается, что уголовное дело поступило в суд в мае. Состоялось четыре судебных заседания, последнее из которых проходило 8 июля, на нем было вынесено постановление о возврате дела в прокуратуру. С чем связано данное решение, не сообщается. Из картотеки следует, что на него поступила апелляционная жалоба. Ляпустин находится под запретом определенных действий. Меру пресечения ему избрали в апреле 2024 года. При этом изначально ранее ему вменялось крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как ранее сообщал РИА Новости адвокат Ляпустина Алексей Цаплин, Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, а потому не мог продолжать заниматься данной деятельностью и продал в 2016 году букмекерскую контору ирландской компании - у нее впоследствии Ляпустин выкупил предприятие за 90 миллионов рублей. В заявлении Градуленко в полицию утверждается, что Ляпустин незаконно присвоил букмекерскую контору, чем нанес ему ущерб в размере 90 миллионов рублей, отмечал адвокат. Цаплин заявлял, что в материалах дела не содержится каких-либо подтверждающих документов о долге или хищении 90 миллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20250710/kuzbass-2028297315.html

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