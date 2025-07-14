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Новгородский суд взыскал с женщины 80 тысяч рублей за смерть лося - РИА Новости, 14.07.2025
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17:08 14.07.2025 (обновлено: 17:13 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/los-2029066343.html
Новгородский суд взыскал с женщины 80 тысяч рублей за смерть лося
Новгородский суд взыскал с женщины 80 тысяч рублей за смерть лося - РИА Новости, 14.07.2025
Новгородский суд взыскал с женщины 80 тысяч рублей за смерть лося
Новгородский районный суд взыскал с женщины, сбившей на дороге лося, 80 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:08:00+03:00
2025-07-14T17:13:00+03:00
происшествия
новгородский район
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Новгородский районный суд взыскал с женщины, сбившей на дороге лося, 80 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Как установлено судом, днем 15 мая 2024 года на автодороге в Новгородском районе женщина, управляя Renault Grand Scenic, сбила насмерть самку лося. Гражданская ответственность водителя на момент ДТП не была застрахована. Ущерб, причинённый по неосторожности уничтожением охотничьих ресурсов, составил 80 тысяч рублей. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона обратился с гражданским иском о возмещении ущерба в Новгородский районный суд. "Суд взыскал с ответчика в пользу комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области ущерб, причинённый вследствие уничтожения одной особи самки лося по неосторожности, в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение суда не вступило в законную силу.
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020175248.html
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новгородский район
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происшествия, новгородский район, новгородская область
Происшествия, Новгородский район, Новгородская область
Новгородский суд взыскал с женщины 80 тысяч рублей за смерть лося

Новгородский суд взыскал со сбившей лося женщины 80 тыс руб ущерба

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛось на дороге
Лось на дороге - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Лось на дороге. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Новгородский районный суд взыскал с женщины, сбившей на дороге лося, 80 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как установлено судом, днем 15 мая 2024 года на автодороге в Новгородском районе женщина, управляя Renault Grand Scenic, сбила насмерть самку лося. Гражданская ответственность водителя на момент ДТП не была застрахована. Ущерб, причинённый по неосторожности уничтожением охотничьих ресурсов, составил 80 тысяч рублей. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона обратился с гражданским иском о возмещении ущерба в Новгородский районный суд.
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"Суд взыскал с ответчика в пользу комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области ущерб, причинённый вследствие уничтожения одной особи самки лося по неосторожности, в размере 80 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу.
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