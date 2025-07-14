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В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 14.07.2025
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10:22 14.07.2025 (обновлено: 10:38 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html
В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 14.07.2025
В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды
Более 144 тысяч абонентов остались без света в ЛНР из-за непогоды, ведутся восстановительные работы, сообщает в понедельник правительство региона. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:22:00+03:00
2025-07-14T10:38:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Более 144 тысяч абонентов остались без света в ЛНР из-за непогоды, ведутся восстановительные работы, сообщает в понедельник правительство региона."По состоянию на 9:00 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением из-за непогоды сложилась в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах."В восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц специальной техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - уточняется в сообщении.
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Ольга Фомченкова
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

В ЛНР 108 бригад устраняют последствия непогоды, обесточившей 144 тыс абонентов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Более 144 тысяч абонентов остались без света в ЛНР из-за непогоды, ведутся восстановительные работы, сообщает в понедельник правительство региона.
"По состоянию на 9:00 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением из-за непогоды сложилась в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах.
"В восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц специальной техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - уточняется в сообщении.
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