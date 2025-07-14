https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html

В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 14.07.2025

В ЛНР более 144 тысяч абонентов остались без света из-за непогоды

Более 144 тысяч абонентов остались без света в ЛНР из-за непогоды, ведутся восстановительные работы, сообщает в понедельник правительство региона. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:22:00+03:00

2025-07-14T10:22:00+03:00

2025-07-14T10:38:00+03:00

луганская народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008383703_0:323:2952:1983_1920x0_80_0_0_7f8cfaf15b2000108438b8ec4baa7b81.jpg

ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Более 144 тысяч абонентов остались без света в ЛНР из-за непогоды, ведутся восстановительные работы, сообщает в понедельник правительство региона."По состоянию на 9:00 14 июля обесточено более 144 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.Отмечается, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением из-за непогоды сложилась в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах."В восстановительных работах задействовано 108 бригад: 384 специалиста и 119 единиц специальной техники. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения всех потребителей", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, происшествия