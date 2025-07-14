Стали известны подробности дела блогера из Сургута, у которого изъяли льва
На блогера Магомедова из Сургута, содержавшего льва на участке, завели дело
© Фото : соцсетиЛьвенок Харис блогера Амирхана Магомедова
© Фото : соцсети
Львенок Харис блогера Амирхана Магомедова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Льва по кличке Харис изъяли у жителя Сургута (ХМАО) в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Северо-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора в понедельник.
"По итогам поступившей информации о содержании льва на участке в садовом товариществе "Монтажник-40" в Сургуте управлением инициировано проведение внеплановой выездной проверки с привлечением в качестве специалиста сотрудника "Ветеринарного центра" Югры. При проведении осмотра вышеуказанного участка установлено наличие факта содержания животного лев (Panthera leo) в условиях неволи", - следует из ответа Росприроднадзора на запрос агентства.
В ведомстве отметили, что постановлением правительства РФ № 795 от 22 июня 2019 года лев отнесен к перечню животных, запрещенных к содержанию. Кроме того, он относится к тем животным, которые попадают "под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения".
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"В отношении владельца животного возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого применены меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде изъятия животного. В настоящее время проверка продолжается", – сообщили в управлении.
Лев до принятия судом решения о конфискации передан на временное содержание в спецорганизацию, благотворительный фонд Владимира Семенова "Благодарность", пояснили в ведомстве, на момент изъятия ветеринарный врач осмотрел животное: оно развито по возрасту и активно. Решение, где в дальнейшем будет пребывать лев, примут также по итогам суда, заключили в Росприроднадзоре.
В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый.
Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, сам зверь гуляет только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что язв на теле животного нет, ест он мясо и "никакого кошачьего корма", и добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурга – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать.
Позднее Магомедов подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли.