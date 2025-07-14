Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности дела блогера из Сургута, у которого изъяли льва - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/lev-2029110195.html
Стали известны подробности дела блогера из Сургута, у которого изъяли льва
Стали известны подробности дела блогера из Сургута, у которого изъяли льва - РИА Новости, 14.07.2025
Стали известны подробности дела блогера из Сургута, у которого изъяли льва
Льва по кличке Харис изъяли у жителя Сургута (ХМАО) в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Северо-Уральском... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:22:00+03:00
2025-07-14T20:22:00+03:00
происшествия
сургут
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ханты-мансийский автономный округ
животные
дикие животные
лев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028219311_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_e811fa2d278a68304a3b77abe4cb6584.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Льва по кличке Харис изъяли у жителя Сургута (ХМАО) в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Северо-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора в понедельник. "По итогам поступившей информации о содержании льва на участке в садовом товариществе "Монтажник-40" в Сургуте управлением инициировано проведение внеплановой выездной проверки с привлечением в качестве специалиста сотрудника "Ветеринарного центра" Югры. При проведении осмотра вышеуказанного участка установлено наличие факта содержания животного лев (Panthera leo) в условиях неволи", - следует из ответа Росприроднадзора на запрос агентства. В ведомстве отметили, что постановлением правительства РФ № 795 от 22 июня 2019 года лев отнесен к перечню животных, запрещенных к содержанию. Кроме того, он относится к тем животным, которые попадают "под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения". "В отношении владельца животного возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого применены меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде изъятия животного. В настоящее время проверка продолжается", – сообщили в управлении. Лев до принятия судом решения о конфискации передан на временное содержание в спецорганизацию, благотворительный фонд Владимира Семенова "Благодарность", пояснили в ведомстве, на момент изъятия ветеринарный врач осмотрел животное: оно развито по возрасту и активно. Решение, где в дальнейшем будет пребывать лев, примут также по итогам суда, заключили в Росприроднадзоре. В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый. Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, сам зверь гуляет только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что язв на теле животного нет, ест он мясо и "никакого кошачьего корма", и добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурга – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать. Позднее Магомедов подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли.
https://ria.ru/20250704/lev-2027318527.html
https://ria.ru/20250704/lev-2027318527.html
https://ria.ru/20250713/zhivotnye-2028873375.html
сургут
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028219311_38:0:646:456_1920x0_80_0_0_f7ab89c4211cf31bccdc58b70794d2c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ханты-мансийский автономный округ, животные, дикие животные, лев
Происшествия, Сургут, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ханты-Мансийский автономный округ, Животные, Дикие животные, лев
Стали известны подробности дела блогера из Сургута, у которого изъяли льва

На блогера Магомедова из Сургута, содержавшего льва на участке, завели дело

© Фото : соцсетиЛьвенок Харис блогера Амирхана Магомедова
Львенок Харис блогера Амирхана Магомедова - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : соцсети
Львенок Харис блогера Амирхана Магомедова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Льва по кличке Харис изъяли у жителя Сургута (ХМАО) в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, сообщили РИА Новости в Северо-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора в понедельник.
"По итогам поступившей информации о содержании льва на участке в садовом товариществе "Монтажник-40" в Сургуте управлением инициировано проведение внеплановой выездной проверки с привлечением в качестве специалиста сотрудника "Ветеринарного центра" Югры. При проведении осмотра вышеуказанного участка установлено наличие факта содержания животного лев (Panthera leo) в условиях неволи", - следует из ответа Росприроднадзора на запрос агентства.
Лев в сафари-парке Тайган в Белогорском районе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва
4 июля, 23:13
В ведомстве отметили, что постановлением правительства РФ № 795 от 22 июня 2019 года лев отнесен к перечню животных, запрещенных к содержанию. Кроме того, он относится к тем животным, которые попадают "под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения".
«
"В отношении владельца животного возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого применены меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде изъятия животного. В настоящее время проверка продолжается", – сообщили в управлении.
Лев до принятия судом решения о конфискации передан на временное содержание в спецорганизацию, благотворительный фонд Владимира Семенова "Благодарность", пояснили в ведомстве, на момент изъятия ветеринарный врач осмотрел животное: оно развито по возрасту и активно. Решение, где в дальнейшем будет пребывать лев, примут также по итогам суда, заключили в Росприроднадзоре.
В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый.
Лев в сафари-парке Тайган в Белогорском районе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Владелец "Тайгана" пообещал сохранить жизнь напавшего на него льва
4 июля, 23:13
Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, сам зверь гуляет только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что язв на теле животного нет, ест он мясо и "никакого кошачьего корма", и добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурга – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать.
Позднее Магомедов подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли.
Лев, которого использовали для фотосессий - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий
13 июля, 15:46
 
ПроисшествияСургутРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Ханты-Мансийский автономный округЖивотныеДикие животныелев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала