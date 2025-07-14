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На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 14.07.2025
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08:17 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/kurily-2028938217.html
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 14.07.2025
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:17:00+03:00
2025-07-14T08:17:00+03:00
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 15 июля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, с порывами ветра 21-26 метров в секунду. "В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Спасатели рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту на период действия предупреждения.
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сахалинская область
россия
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сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество, курильские острова
Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество, Курильские острова
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В двух муниципалитетах Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Кривошеев | Перейти в медиабанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 15 июля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, с порывами ветра 21-26 метров в секунду.
"В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Спасатели рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту на период действия предупреждения.
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Сахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрОбществоКурильские острова
 
 
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