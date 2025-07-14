https://ria.ru/20250714/kurily-2028938217.html
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 14.07.2025
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:17:00+03:00
2025-07-14T08:17:00+03:00
2025-07-14T08:17:00+03:00
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
курильские острова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19539/61/195396178_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_134d6002016ae6eccad83c85b009ad48.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 15 июля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, с порывами ветра 21-26 метров в секунду. "В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Спасатели рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту на период действия предупреждения.
https://ria.ru/20250709/mchs-2028100502.html
сахалинская область
россия
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19539/61/195396178_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_590924db9dc389b571e43f9d659eed98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество, курильские острова
Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество, Курильские острова
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
В двух муниципалитетах Курил объявили экстренное предупреждение из-за циклона