https://ria.ru/20250714/kurily-2028938217.html

На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 14.07.2025

На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:17:00+03:00

2025-07-14T08:17:00+03:00

2025-07-14T08:17:00+03:00

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

общество

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение на вторник из-за прохождения циклона объявлено в двух муниципалитетах Курил, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области. По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 15 июля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный дождь, с порывами ветра 21-26 метров в секунду. "В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Спасатели рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту на период действия предупреждения.

https://ria.ru/20250709/mchs-2028100502.html

сахалинская область

россия

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество, курильские острова