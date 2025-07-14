https://ria.ru/20250714/kuban-2029043506.html

Жительницу Кубани оштрафовали за поддержку "Азова"*

Жительницу Кубани оштрафовали за поддержку "Азова"* - РИА Новости, 14.07.2025

Жительницу Кубани оштрафовали за поддержку "Азова"*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 350 тысяч рублей жительницу Кубани, которая публично поддержала украинский полк "Азов"*, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:58:00+03:00

2025-07-14T15:58:00+03:00

2025-07-14T15:58:00+03:00

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 350 тысяч рублей жительницу Кубани, которая публично поддержала украинский полк "Азов"*, сообщила прокуратура Краснодарского края. Как установили в судебном заседании, 19 мая 2023 года 34-летняя жительница Геленджика Анна Красовская, будучи противником проведения специальной военной операции, в мессенджере в группе участника полка "Азов"* оставила под видеороликом комментарий, оправдывающий и поддерживающий действия организации, совершив тем самым публичное оправдание терроризма. "Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней ранее не судимой жительницы г. Геленджика Анны Красовской… С учетом обстоятельств совершенного преступления… суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц электронных или информационно-телекоммуникационной сетей, в том числе сети интернет, на срок 2 года", - говорится в сообщении. Как сообщает прокуратура края, женщина признана виновной по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250326/prigovor-2007381315.html

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геленджик

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происшествия, россия, геленджик, ростов-на-дону