https://ria.ru/20250714/kreml-2028996114.html

Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева

Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева - РИА Новости, 14.07.2025

Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева

Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева, который хочет переехать в Россию из Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:53:00+03:00

2025-07-14T12:53:00+03:00

2025-07-14T12:58:00+03:00

россия

франция

дмитрий песков

париж

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева, который хочет переехать в Россию из Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию."Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметева. Мы получили эту информацию", - сказал Песков журналистам.Ранее СМИ опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать из Франции в Россию, а также перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. Шереметев в обращении к Путину отметил, что он как старший потомок рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца и переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".

https://ria.ru/20250712/pismo-2028755169.html

россия

франция

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россия, франция, дмитрий песков, париж, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)