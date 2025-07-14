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Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева - РИА Новости, 14.07.2025
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12:53 14.07.2025 (обновлено: 12:58 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kreml-2028996114.html
Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева
Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева - РИА Новости, 14.07.2025
Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева
Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева, который хочет переехать в Россию из Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:53:00+03:00
2025-07-14T12:58:00+03:00
россия
франция
дмитрий песков
париж
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева, который хочет переехать в Россию из Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию."Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметева. Мы получили эту информацию", - сказал Песков журналистам.Ранее СМИ опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать из Франции в Россию, а также перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. Шереметев в обращении к Путину отметил, что он как старший потомок рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца и переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".
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россия, франция, дмитрий песков, париж, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Париж, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Шереметева

Песков: Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Шереметева

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кремль получил от МИД РФ информацию об обращении графа Петра Шереметева, который хочет переехать в Россию из Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Раннее посольство РФ в Париже сообщило, что получило и направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении в Россию.
"Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметева. Мы получили эту информацию", - сказал Песков журналистам.
Ранее СМИ опубликовали копию письма Шереметева, в котором он заявил о желании переехать из Франции в Россию, а также перевезти имущество, в том числе свою коллекцию, и просит в этом содействия у президента РФ. Шереметев в обращении к Путину отметил, что он как старший потомок рода графов Шереметевых хочет исполнить последнюю волю своего отца и переехать в Россию, чтобы "провести в стране остаток своих дней" и "упокоиться в земле предков".
Граф Петр Шереметев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Посольство России в Париже направило в Москву письмо графа Шереметева
12 июля, 14:42
 
РоссияФранцияДмитрий ПесковПарижМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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