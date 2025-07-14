Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе
EurekAlert: в космосе произошло самое крупное слияние двух черных дыр
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Igor Zhuravlov, NASAПара сверхмассивных черных дыр
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Igor Zhuravlov, NASA
Пара сверхмассивных черных дыр. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учёные зафиксировали самое крупное слияние огромных чёрных дыр в космосе, сообщает EurekAlert.
По данным издания, ученые совместной научной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA обнаружили слияние с помощью обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон и датчиков гравитационных волн. Две чёрные дыры, масса которых превышает массу Солнца в 100 и 140 раз, начали вращаться вокруг друг друга с высокой скоростью. Объекты столкнулись, сформировав еще более крупную дыру.
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Феномен был зафиксирован с помощью гравитационных волн еще в ноябре 2023 года, отмечает издание. Сигнал, который помог определить слияние, получил название GW231123.
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"Коллаборация (учёных - ред.) ... обнаружила слияние самых массивных чёрных дыр, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн, используя ... обсерватории в Ханфорде и Ливингстоне. Слияние произвело конечную чёрную дыру, масса которой в 225 раз превышает массу Солнца", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на сегодняшний день с помощью гравитационных волн были зафиксированы около 300 слияний чёрных дыр. До сих пор самой массивной подтверждённой двойной чёрной дырой была GW190521, чья общая масса превышала массу Солнца в 140 раз.
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