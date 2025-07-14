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Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе - РИА Новости, 14.07.2025
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Наука
 
07:31 14.07.2025 (обновлено: 07:39 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kosmos-2028934511.html
Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе
Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе - РИА Новости, 14.07.2025
Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе
Учёные зафиксировали самое крупное слияние огромных чёрных дыр в космосе, сообщает EurekAlert. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:31:00+03:00
2025-07-14T07:39:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учёные зафиксировали самое крупное слияние огромных чёрных дыр в космосе, сообщает EurekAlert. По данным издания, ученые совместной научной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA обнаружили слияние с помощью обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон и датчиков гравитационных волн. Две чёрные дыры, масса которых превышает массу Солнца в 100 и 140 раз, начали вращаться вокруг друг друга с высокой скоростью. Объекты столкнулись, сформировав еще более крупную дыру. Феномен был зафиксирован с помощью гравитационных волн еще в ноябре 2023 года, отмечает издание. Сигнал, который помог определить слияние, получил название GW231123. "Коллаборация (учёных - ред.) ... обнаружила слияние самых массивных чёрных дыр, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн, используя ... обсерватории в Ханфорде и Ливингстоне. Слияние произвело конечную чёрную дыру, масса которой в 225 раз превышает массу Солнца", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что на сегодняшний день с помощью гравитационных волн были зафиксированы около 300 слияний чёрных дыр. До сих пор самой массивной подтверждённой двойной чёрной дырой была GW190521, чья общая масса превышала массу Солнца в 140 раз. По данным EurekAlert, открытие будет представлено учеными на научных конференциях в Глазго в Шотландии с 14 по 18 июля.
https://ria.ru/20241123/kosmos-1985303923.html
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космос - риа наука, глазго, шотландия
Наука, Космос - РИА Наука, Глазго, Шотландия
Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе

EurekAlert: в космосе произошло самое крупное слияние двух черных дыр

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Igor Zhuravlov, NASAПара сверхмассивных черных дыр
Пара сверхмассивных черных дыр - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Igor Zhuravlov, NASA
Пара сверхмассивных черных дыр. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учёные зафиксировали самое крупное слияние огромных чёрных дыр в космосе, сообщает EurekAlert.
По данным издания, ученые совместной научной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA обнаружили слияние с помощью обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон и датчиков гравитационных волн. Две чёрные дыры, масса которых превышает массу Солнца в 100 и 140 раз, начали вращаться вокруг друг друга с высокой скоростью. Объекты столкнулись, сформировав еще более крупную дыру.
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Феномен был зафиксирован с помощью гравитационных волн еще в ноябре 2023 года, отмечает издание. Сигнал, который помог определить слияние, получил название GW231123.
«
"Коллаборация (учёных - ред.) ... обнаружила слияние самых массивных чёрных дыр, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн, используя ... обсерватории в Ханфорде и Ливингстоне. Слияние произвело конечную чёрную дыру, масса которой в 225 раз превышает массу Солнца", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что на сегодняшний день с помощью гравитационных волн были зафиксированы около 300 слияний чёрных дыр. До сих пор самой массивной подтверждённой двойной чёрной дырой была GW190521, чья общая масса превышала массу Солнца в 140 раз.
По данным EurekAlert, открытие будет представлено учеными на научных конференциях в Глазго в Шотландии с 14 по 18 июля.
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