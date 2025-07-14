https://ria.ru/20250714/kosmos-2028934511.html

Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе

Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе - РИА Новости, 14.07.2025

Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе

Учёные зафиксировали самое крупное слияние огромных чёрных дыр в космосе, сообщает EurekAlert. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:31:00+03:00

2025-07-14T07:31:00+03:00

2025-07-14T07:39:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Учёные зафиксировали самое крупное слияние огромных чёрных дыр в космосе, сообщает EurekAlert. По данным издания, ученые совместной научной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA обнаружили слияние с помощью обсерваторий в американских городах Ханфорд и Ливингстон и датчиков гравитационных волн. Две чёрные дыры, масса которых превышает массу Солнца в 100 и 140 раз, начали вращаться вокруг друг друга с высокой скоростью. Объекты столкнулись, сформировав еще более крупную дыру. Феномен был зафиксирован с помощью гравитационных волн еще в ноябре 2023 года, отмечает издание. Сигнал, который помог определить слияние, получил название GW231123. "Коллаборация (учёных - ред.) ... обнаружила слияние самых массивных чёрных дыр, когда-либо наблюдавшихся с помощью гравитационных волн, используя ... обсерватории в Ханфорде и Ливингстоне. Слияние произвело конечную чёрную дыру, масса которой в 225 раз превышает массу Солнца", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что на сегодняшний день с помощью гравитационных волн были зафиксированы около 300 слияний чёрных дыр. До сих пор самой массивной подтверждённой двойной чёрной дырой была GW190521, чья общая масса превышала массу Солнца в 140 раз. По данным EurekAlert, открытие будет представлено учеными на научных конференциях в Глазго в Шотландии с 14 по 18 июля.

https://ria.ru/20241123/kosmos-1985303923.html

https://ria.ru/20241219/kosmos-1990027150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, глазго, шотландия