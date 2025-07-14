https://ria.ru/20250714/korm-2029094365.html
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза
В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:38:00+03:00
2025-07-14T18:38:00+03:00
2025-07-14T18:38:00+03:00
новости подмосковья
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
корм
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946169334_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_324d009ef586c3bc56862684e1b99ae6.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Исследование проводили специалисты филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) по Москве и Подмосковью. "Сотрудники выполнили более 1,5 тысячи лабораторных исследований. Вся продукция проверялась на соответствие ряду нормативов, включая требования ГОСТ 18221-2018. Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок", – говорится в сообщении. Специалисты оценивали образцы по 16 ключевым параметрам, включая физико-химические показатели такие, как влажность, содержание протеина и клетчатки; показатели безопасности – содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, а также микробиологические показатели. Исследования показали, что четыре образца комбикормов и добавок не соответствуют нормативам. Среди отклонений – массовая доля сырого протеина, общей золы. Также выявлены нарушения по влажности, уровню железа, меди и цинка. Специалисты ЦОК АПК по Москве и Московской области передали результаты в Россельхознадзор для принятия мер.
https://ria.ru/20250710/podmoskove-2028388874.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946169334_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_c5f0ccc7068e3d369903e0210d1e13ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), корм, животные
Новости Подмосковья, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), корм, Животные
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза
Объем проверок кормов и кормовых добавок вырос в 2,5 раза в Подмосковье
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Исследование проводили специалисты филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) по Москве и Подмосковью.
"Сотрудники выполнили более 1,5 тысячи лабораторных исследований. Вся продукция проверялась на соответствие ряду нормативов, включая требования ГОСТ 18221-2018. Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок", – говорится в сообщении.
Специалисты оценивали образцы по 16 ключевым параметрам, включая физико-химические показатели такие, как влажность, содержание протеина и клетчатки; показатели безопасности – содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, а также микробиологические показатели.
Исследования показали, что четыре образца комбикормов и добавок не соответствуют нормативам. Среди отклонений – массовая доля сырого протеина, общей золы. Также выявлены нарушения по влажности, уровню железа, меди и цинка. Специалисты ЦОК АПК по Москве и Московской области передали результаты в Россельхознадзор для принятия мер.