https://ria.ru/20250714/korm-2029094365.html

Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза

Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025

Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза

В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:38:00+03:00

2025-07-14T18:38:00+03:00

2025-07-14T18:38:00+03:00

новости подмосковья

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

корм

животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946169334_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_324d009ef586c3bc56862684e1b99ae6.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Исследование проводили специалисты филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) по Москве и Подмосковью. "Сотрудники выполнили более 1,5 тысячи лабораторных исследований. Вся продукция проверялась на соответствие ряду нормативов, включая требования ГОСТ 18221-2018. Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок", – говорится в сообщении. Специалисты оценивали образцы по 16 ключевым параметрам, включая физико-химические показатели такие, как влажность, содержание протеина и клетчатки; показатели безопасности – содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, а также микробиологические показатели. Исследования показали, что четыре образца комбикормов и добавок не соответствуют нормативам. Среди отклонений – массовая доля сырого протеина, общей золы. Также выявлены нарушения по влажности, уровню железа, меди и цинка. Специалисты ЦОК АПК по Москве и Московской области передали результаты в Россельхознадзор для принятия мер.

https://ria.ru/20250710/podmoskove-2028388874.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), корм, животные