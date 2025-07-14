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Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025
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Новости Подмосковья
 
18:38 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/korm-2029094365.html
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза - РИА Новости, 14.07.2025
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза
В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:38:00+03:00
2025-07-14T18:38:00+03:00
новости подмосковья
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
корм
животные
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Исследование проводили специалисты филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) по Москве и Подмосковью. "Сотрудники выполнили более 1,5 тысячи лабораторных исследований. Вся продукция проверялась на соответствие ряду нормативов, включая требования ГОСТ 18221-2018. Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок", – говорится в сообщении. Специалисты оценивали образцы по 16 ключевым параметрам, включая физико-химические показатели такие, как влажность, содержание протеина и клетчатки; показатели безопасности – содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, а также микробиологические показатели. Исследования показали, что четыре образца комбикормов и добавок не соответствуют нормативам. Среди отклонений – массовая доля сырого протеина, общей золы. Также выявлены нарушения по влажности, уровню железа, меди и цинка. Специалисты ЦОК АПК по Москве и Московской области передали результаты в Россельхознадзор для принятия мер.
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), корм, животные
Новости Подмосковья, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), корм, Животные
Объем проверок кормов в Московской области увеличился в 2,5 раза

Объем проверок кормов и кормовых добавок вырос в 2,5 раза в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКорм для домашних животных
Корм для домашних животных - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Корм для домашних животных
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Московской области выросло количество проверок кормов и кормовых добавок для животных: за полгода 2025 года проанализировано 180 проб, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Исследование проводили специалисты филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) по Москве и Подмосковью.
"Сотрудники выполнили более 1,5 тысячи лабораторных исследований. Вся продукция проверялась на соответствие ряду нормативов, включая требования ГОСТ 18221-2018. Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок", – говорится в сообщении.
Специалисты оценивали образцы по 16 ключевым параметрам, включая физико-химические показатели такие, как влажность, содержание протеина и клетчатки; показатели безопасности – содержание токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, а также микробиологические показатели.
Исследования показали, что четыре образца комбикормов и добавок не соответствуют нормативам. Среди отклонений – массовая доля сырого протеина, общей золы. Также выявлены нарушения по влажности, уровню железа, меди и цинка. Специалисты ЦОК АПК по Москве и Московской области передали результаты в Россельхознадзор для принятия мер.
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Новости ПодмосковьяФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)кормЖивотные
 
 
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