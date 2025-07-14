https://ria.ru/20250714/kompanii-2028971528.html

За I полугодие более 3500 фирм зарегистрировались на "Мой экспорт"

За I полугодие более 3500 фирм зарегистрировались на "Мой экспорт" - РИА Новости, 14.07.2025

За I полугодие более 3500 фирм зарегистрировались на "Мой экспорт"

За первое полугодие 2025 года на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" зарегистрировались более 3,5 тысячи компаний, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:20:00+03:00

2025-07-14T11:20:00+03:00

2025-07-14T11:20:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2025 года на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" зарегистрировались более 3,5 тысячи компаний, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Сегодня в экосистеме для экспортеров уже более 41,5 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 81% составляют компании малого и среднего бизнеса. За время работы платформы, с ноября 2020 года, пользователям оказано свыше 1,7 миллиона услуг", - говорится в сообщении.Ежедневно платформу посещают более 7,7 тысячи пользователей, обращающихся за помощью в решении экспортных задач. Среди них как опытные экспортеры, так и компании, только начинающие выход на внешние рынки. Платформа актуальна для всех, кто имеет экспортные амбиции, независимо от отрасли, размера бизнеса и опыта. При этом большинство услуг предоставляется в полностью цифровом формате.Среди нововведений этого года: запуск онлайн-сервиса "Поиск экспортных ниш". Он помогает компаниям находить перспективные зарубежные рынки для своей продукции с указанием потенциальных объемов роста поставок в ближайшие годы как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Каждая ниша содержит подробную информацию о товарных группах, основных игроках на рынке и доле поставок. На сегодняшний день сервис охватывает товарные группы с общим потенциалом увеличения экспорта более чем на 40 миллиардов долларов.Команда платформы "Мой экспорт" поддерживает постоянную связь с бизнесом и федеральными органами власти, чтобы оперативно реагировать на запросы компаний и расширять спектр полезных услуг. Благодаря этому каждая компания может найти на платформе именно те сервисы, которые соответствуют ее потребностям, помогает экспортерам в этом Единый каталог услуг (ЕКУ), который за прошедшее полугодие был существенно обновлен.Теперь на главной странице ЕКУ размещено обучающее видео, а интерфейс фильтрации стал более современным и удобным. Появился отдельный фильтр для малого и среднего бизнеса, а авторизованные пользователи получили удобный тумблер для настройки поиска. Кроме того, внедрено облако тегов под строкой поиска, позволяющее быстро находить релевантные услуги, и форма обратной связи на страницах карточек услуг, что ускоряет коммуникацию с поддержкой. Все эти нововведения делают работу с платформой еще проще и комфортнее.В РЭЦ напомнили, что услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на платформе.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250714/brendy-2028970230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц)