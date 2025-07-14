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Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом - РИА Новости, 14.07.2025
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23:35 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/knaysl-2029125716.html
Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом
Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом - РИА Новости, 14.07.2025
Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с гитлеровским министром... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:35:00+03:00
2025-07-14T23:35:00+03:00
россия
австрия
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борис писториус
карин кнайсль
йозеф геббельс
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом после слов главы минобороны о готовности "убивать российских солдат". Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает, и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных". "Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию "kriegstüchtig" (нем. "соответствующими требованиям военного времени" - ред.) ... впервые это (слово - ред.) было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса", - написала Кнайсль. Также экс-министр добавила, что все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления немецких военных о необходимости иметь вооружения, способные бить вглубь России. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html
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россия, австрия, германия, борис писториус, карин кнайсль, йозеф геббельс, нато
Россия, Австрия, Германия, Борис Писториус, Карин Кнайсль, Йозеф Геббельс, НАТО
Экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом

Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после его слов о русских солдатах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале сравнила министра обороны Германии Бориса Писториуса с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом после слов главы минобороны о готовности "убивать российских солдат".
Ранее в интервью газете Financial Times Писториус заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. По его словам, если сдерживание не сработает, и Россия якобы нападет на НАТО, немецкие солдаты будут "готовы убивать российских военных".
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"Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию "kriegstüchtig" (нем. "соответствующими требованиям военного времени" - ред.) ... впервые это (слово - ред.) было вновь использовано в 2024 году. Ранее это было любимое слово в лексиконе Геббельса", - написала Кнайсль.
Также экс-министр добавила, что все больше вспоминает о начале 1940-х годов, когда слышит заявления немецких военных о необходимости иметь вооружения, способные бить вглубь России.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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