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Во Франции клопы продолжают досаждать жителям - РИА Новости, 14.07.2025
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17:47 14.07.2025 (обновлено: 17:55 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/klopy-2029078996.html
Во Франции клопы продолжают досаждать жителям
Во Франции клопы продолжают досаждать жителям - РИА Новости, 14.07.2025
Во Франции клопы продолжают досаждать жителям
Постельные клопы продолжают досаждать французам вопреки заявлениям властей, что они - изобретение пропаганды, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:47:00+03:00
2025-07-14T17:55:00+03:00
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Постельные клопы продолжают досаждать французам вопреки заявлениям властей, что они - изобретение пропаганды, сообщает телеканал BFMTV. Статья под названием "Нет причин, чтобы они исчезли: клопы вновь рискуют отравить летние каникулы" вышла на сайте телеканала. Она сопровождается фотографией выброшенного на свалку матраса с предупреждающим стикером: "Постельные клопы". Как отмечает телеканал, численность вредителей остаётся высокой уже много лет. "Они никуда не исчезли, и нет причин для их исчезновения. В период с 2018 по 2023 год количество профессиональных вмешательств увеличилось в четыре раза. Мы опросили наших членов, и одно можно сказать наверняка: сегодня нагрузка не снижается", - сообщил СМИ Стефан Бра, представитель Ассоциации специалистов здравоохранения и охраны окружающей среды, объединяющей специалистов по борьбе с вредителями. При этом эксперты указывают на неоспоримое и фактическое ухудшение ситуации, которая далека от разрешения, отмечает телеканал. "Эта проблема есть и всегда будет фундаментальной, требующей решения. Даже если в 2023 году СМИ подняли шумиху вокруг неё, важно понимать, что эта тема мучает нас уже 15 лет", – объясняет Паскаль Делоне, паразитолог и врач-энтомолог Университетской клиники Ниццы, один из французских экспертов по этим насекомым. По его словам, количественно оценить этот рост трудно, поскольку нет общенациональных данных, но динамика достигла максимальных значений. Лето считается наиболее благоприятным периодом для распространения вредителей. Отмечается, что зачастую люди привозят клопов из поездок и заносят к себе в дома. Телеканал помимо этого прикрепил к публикации информационный постер министерства экологии Франции о том, где в доме могут прятаться клопы, а также советы по предотвращению их распространения. Осенью 2023 года во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов. Летом 2024 года при подготовке к Олимпийский играм в Париже полицейские, задействованные для охраны игр, которых временно поселили в студенческих общежитиях, также жаловались на наличие там паразитов.
https://ria.ru/20250512/makron-2016481499.html
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в мире, франция, ницца, париж
В мире, Франция, Ницца, Париж
Во Франции клопы продолжают досаждать жителям

Клопы продолжают досаждать французам после заявлений властей о пропаганде

© Public domain/CDC/Harvard UniversityПостельный клоп на коже человека
Постельный клоп на коже человека - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Public domain/CDC/Harvard University
Постельный клоп на коже человека. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Постельные клопы продолжают досаждать французам вопреки заявлениям властей, что они - изобретение пропаганды, сообщает телеканал BFMTV.
Статья под названием "Нет причин, чтобы они исчезли: клопы вновь рискуют отравить летние каникулы" вышла на сайте телеканала. Она сопровождается фотографией выброшенного на свалку матраса с предупреждающим стикером: "Постельные клопы". Как отмечает телеканал, численность вредителей остаётся высокой уже много лет.
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"Они никуда не исчезли, и нет причин для их исчезновения. В период с 2018 по 2023 год количество профессиональных вмешательств увеличилось в четыре раза. Мы опросили наших членов, и одно можно сказать наверняка: сегодня нагрузка не снижается", - сообщил СМИ Стефан Бра, представитель Ассоциации специалистов здравоохранения и охраны окружающей среды, объединяющей специалистов по борьбе с вредителями.
При этом эксперты указывают на неоспоримое и фактическое ухудшение ситуации, которая далека от разрешения, отмечает телеканал.
"Эта проблема есть и всегда будет фундаментальной, требующей решения. Даже если в 2023 году СМИ подняли шумиху вокруг неё, важно понимать, что эта тема мучает нас уже 15 лет", – объясняет Паскаль Делоне, паразитолог и врач-энтомолог Университетской клиники Ниццы, один из французских экспертов по этим насекомым.
По его словам, количественно оценить этот рост трудно, поскольку нет общенациональных данных, но динамика достигла максимальных значений.
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Лето считается наиболее благоприятным периодом для распространения вредителей. Отмечается, что зачастую люди привозят клопов из поездок и заносят к себе в дома. Телеканал помимо этого прикрепил к публикации информационный постер министерства экологии Франции о том, где в доме могут прятаться клопы, а также советы по предотвращению их распространения.
Осенью 2023 года во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на избавление от паразитов.
Летом 2024 года при подготовке к Олимпийский играм в Париже полицейские, задействованные для охраны игр, которых временно поселили в студенческих общежитиях, также жаловались на наличие там паразитов.
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