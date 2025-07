https://ria.ru/20250714/klin-2029012009.html

В США заявили о попытках глобалистов вбить клин между Вашингтоном и Москвой

14.07.2025

В США заявили о попытках глобалистов вбить клин между Вашингтоном и Москвой

Леволиберальные глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и глава прореспубликанской организации America... РИА Новости, 14.07.2025

ТАМПА, 14 июл — РИА Новости. Леволиберальные глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и глава прореспубликанской организации America First Republicans of New Jersey Майк Криспи на форуме Student Action Summit. Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. "Мы должны пойти на это (сделку между Россией и США - ред.), но глобалистская левая элита хочет нас поссорить. Они всегда стараются вбить клин между США и Россией", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде. Криспи подчеркнул, что в этой ситуации "нет святых", но отметил важность союзов в условиях текущей геополитической напряженности. По его словам, естественно, что страны действуют в собственных интересах, и возникают вопросы, когда они этого не делают. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация бывшего президента США Джо Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.

