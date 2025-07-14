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В США заявили о попытках глобалистов вбить клин между Вашингтоном и Москвой
В США заявили о попытках глобалистов вбить клин между Вашингтоном и Москвой - РИА Новости, 14.07.2025
В США заявили о попытках глобалистов вбить клин между Вашингтоном и Москвой
Леволиберальные глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и глава прореспубликанской организации America... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:02:00+03:00
2025-07-14T14:02:00+03:00
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ТАМПА, 14 июл — РИА Новости. Леволиберальные глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией, заявил в беседе с РИА Новости телеведущий и глава прореспубликанской организации America First Republicans of New Jersey Майк Криспи на форуме Student Action Summit. Форум Student Action Summit прошел с 11 по 13 июля в городе Тампа (штат Флорида). Его организовала консервативная организация Turning Point USA, основанная политическим активистом Чарли Кирком. "Мы должны пойти на это (сделку между Россией и США - ред.), но глобалистская левая элита хочет нас поссорить. Они всегда стараются вбить клин между США и Россией", - сказал он на полях молодежного форума во Флориде. Криспи подчеркнул, что в этой ситуации "нет святых", но отметил важность союзов в условиях текущей геополитической напряженности. По его словам, естественно, что страны действуют в собственных интересах, и возникают вопросы, когда они этого не делают. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация бывшего президента США Джо Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.
https://ria.ru/20250713/otnosheniya-2028843882.html
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в мире, сша, россия, флорида, сергей лавров, джо байден, адольф гитлер
В мире, США, Россия, Флорида, Сергей Лавров, Джо Байден, Адольф Гитлер
В США заявили о попытках глобалистов вбить клин между Вашингтоном и Москвой
Криспи: глобалисты пытаются вбить клин между США и Россией