https://ria.ru/20250714/kiberbezopasnost-2028926463.html

Аналитики назвали самые атакуемые хакерами отрасли

Аналитики назвали самые атакуемые хакерами отрасли - РИА Новости, 14.07.2025

Аналитики назвали самые атакуемые хакерами отрасли

IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T04:37:00+03:00

2025-07-14T04:37:00+03:00

2025-07-14T04:37:00+03:00

технологии

россия

кибербезопасность

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. IT, финансы и телеком стали самыми атакуемыми отраслями с начала года - они остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security. "В первом полугодии лидерами по количеству направленных на них кибератак стали компании из сфер телекоммуникаций (35%), ИТ (19%) и финансов (17%). Эти отрасли остаются привлекательными мишенями из-за больших объемов чувствительных данных, а также критически важной роли в экономике и жизни граждан, поэтому вынуждены отражать до сотни атак ежедневно", - сообщили в компании. Отмечается, что общее количество кибератак за полгода на российские компании превысило 63 тысячи, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Пик хакерской активности в этом году пришелся на апрель и май, что косвенно указывает на политическую мотивацию злоумышленников и попытку "приурочить" взломы к крупным государственным праздникам. Аналитики добавили, что эти организации часто сталкиваются с автоматизированными атаками, когда хакеры сутками непрерывно перебирают все возможные способы взлома, чтобы найти брешь в защите. При этом впервые за несколько лет промышленный сектор не вошел в топ самых атакуемых отраслей. Однако в компании подчеркивают, что это не означает снижения киберрисков для отрасли, поскольку изменился сам характер кибератак на промышленность. Хакеры уходят от типового и массового инструментария в сторону сложных целенаправленных атак (APT), которые сложнее обнаружить и заблокировать.

https://ria.ru/20250621/ekspert-2024441528.html

https://ria.ru/20250619/sovbez-2023781001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, кибербезопасность