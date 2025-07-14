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СМИ сообщили подробности решения Хегсета прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 14.07.2025 (обновлено: 04:18 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/khegset-2028922136.html
СМИ сообщили подробности решения Хегсета прекратить поставки оружия Украине
СМИ сообщили подробности решения Хегсета прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.07.2025
СМИ сообщили подробности решения Хегсета прекратить поставки оружия Украине
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился временно прекратить поставки вооружений Украине после служебной записки заместителя по политическим вопросам... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:35:00+03:00
2025-07-14T04:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился временно прекратить поставки вооружений Украине после служебной записки заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет газета Wall Street Journal.“Именно Колби, 45-летний внук бывшего директора ЦРУ, в начале июня написал докладную записку министру обороны Питу Хегсету, в которой подчеркнул, что отправка Украине американского оружия может истощить и без того скудные запасы Пентагона”, — сообщило издание.При этом отмечается, что Колби стремится переориентировать Вооруженные силы США на противостояние с Китаем.В июле Вашингтон временно прекратил военные поставки Киеву для оценки собственных арсеналов. Как сообщали СМИ, Пентагон принял это решение в обход Белого дома. Вскоре помощь возобновилась. Позже президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине оборонительные вооружения, включая дополнительные ракеты для систем Patriot.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html
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в мире, сша, украина, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ сообщили подробности решения Хегсета прекратить поставки оружия Украине

WSJ: США остановили военную помощь Киеву после записки Хегсету от заместителя

© Getty Images / Anadolu/Celal GunesГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился временно прекратить поставки вооружений Украине после служебной записки заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет газета Wall Street Journal.
“Именно Колби, 45-летний внук бывшего директора ЦРУ, в начале июня написал докладную записку министру обороны Питу Хегсету, в которой подчеркнул, что отправка Украине американского оружия может истощить и без того скудные запасы Пентагона”, — сообщило издание.
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При этом отмечается, что Колби стремится переориентировать Вооруженные силы США на противостояние с Китаем.
В июле Вашингтон временно прекратил военные поставки Киеву для оценки собственных арсеналов. Как сообщали СМИ, Пентагон принял это решение в обход Белого дома. Вскоре помощь возобновилась. Позже президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине оборонительные вооружения, включая дополнительные ракеты для систем Patriot.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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