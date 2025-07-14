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Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 14.07.2025 (обновлено: 20:05 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kellog-2029108768.html
Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину
Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину
Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:04:00+03:00
2025-07-14T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
нато
сша
владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами."В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - написал Келлог в соцсети X.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник сообщил, что Келлог прибыл с визитом на Украину.
https://ria.ru/20250714/tramp-2029093756.html
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киев, украина, нато, сша, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, НАТО, США, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп
Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину

Келлог обсудил с Зеленским план Трампа по ускорению поставок оружия на Украину

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - написал Келлог в соцсети X.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник сообщил, что Келлог прибыл с визитом на Украину.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп увидел "шанс на мир" в сделке по оружию для Киева
Вчера, 18:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаНАТОСШАВладимир ЗеленскийКит КеллогДональд Трамп
 
 
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