Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину
Келлог обсудил с Зеленским план Трампа по ускорению поставок оружия на Украину
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - написал Келлог в соцсети X.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник сообщил, что Келлог прибыл с визитом на Украину.