https://ria.ru/20250714/kellog-2029108768.html

Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину

Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину - РИА Новости, 14.07.2025

Келлог обсудил с Зеленским поставки вооружения на Украину

Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:04:00+03:00

2025-07-14T20:04:00+03:00

2025-07-14T20:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Владимиром Зеленским план президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Украине с помощью стран НАТО.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будут платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сказал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами."В Киеве сегодня с Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку с НАТО президента США, которая ускорит прибытие лучшего американского оружия на Украину. Учитывая финансирование полностью союзниками, это ускоряет доставку, поддерживает оборону Украины, усиливает единство НАТО и подчеркивает его приверженность миру через силу", - написал Келлог в соцсети X.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в понедельник сообщил, что Келлог прибыл с визитом на Украину.

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киев, украина, нато, сша, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп