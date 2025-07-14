https://ria.ru/20250714/kellog-2029002259.html

Песков прокомментировал визит Келлога на Украину

Песков прокомментировал визит Келлога на Украину - РИА Новости, 14.07.2025

Песков прокомментировал визит Келлога на Украину

Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:09:00+03:00

2025-07-14T13:09:00+03:00

2025-07-14T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину. "В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников. Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредничеству, посреднических услуг в рамках российско-украинского регулирования", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие ожидания в Кремле от визита Келлога в Киев.

https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html

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Ольга Фомченкова

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