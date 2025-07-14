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Песков прокомментировал визит Келлога на Украину
Песков прокомментировал визит Келлога на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
Песков прокомментировал визит Келлога на Украину
Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину. "В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников. Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредничеству, посреднических услуг в рамках российско-украинского регулирования", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие ожидания в Кремле от визита Келлога в Киев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песков прокомментировал визит Келлога на Украину
Песков отметил важность продолжения усилий Келлога по урегулированию на Украине