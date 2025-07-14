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Песков прокомментировал визит Келлога на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 14.07.2025 (обновлено: 14:45 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kellog-2029002259.html
Песков прокомментировал визит Келлога на Украину
Песков прокомментировал визит Келлога на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
Песков прокомментировал визит Келлога на Украину
Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сша
россия
кит келлог
дональд трамп
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину. "В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников. Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредничеству, посреднических услуг в рамках российско-украинского регулирования", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие ожидания в Кремле от визита Келлога в Киев.
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москва, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Москва, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Песков прокомментировал визит Келлога на Украину

Песков отметил важность продолжения усилий Келлога по урегулированию на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeСпецпосланник американского президента Кит Келлог во время визита в Киев. 14 июля 2025
Спецпосланник американского президента Кит Келлог во время визита в Киев. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Спецпосланник американского президента Кит Келлог во время визита в Киев. 14 июля 2025
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для Москвы важно, чтобы спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог продолжил усилия по российско-украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину.
"В первую очередь, это должны быть ожидания у самого господина Келлога и у украинских собеседников. Для нас же очень важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента Трампа продолжил усилия по посредничеству, посреднических услуг в рамках российско-украинского регулирования", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие ожидания в Кремле от визита Келлога в Киев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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