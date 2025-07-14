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Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 14.07.2025 (обновлено: 10:15 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kellog-2028949570.html
Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину
Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину - РИА Новости, 14.07.2025
Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину
Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:41:00+03:00
2025-07-14T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
кит келлог
андрей ермак
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Приветствуем на Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога", — написал он в Telegram-канале.Ермак утверждает, что стороны обсудят поставки оружия и санкционную политику.Визит Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением главы Белого дома Дональда Трампа. По данным Axios, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении. Агентство AP также передавало, что решение Пентагона застало главу Белого дома врасплох. Со своей стороны, он заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250714/kiev-2028926309.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2028922603.html
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в мире, украина, сша, кит келлог, андрей ермак, владимир зеленский, киев, дональд трамп, министерство обороны сша
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Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину

Ермак сообщил о прибытии на Украину спецпосланника Трампа Келлога

© Фото : Andriy Yermak/XСпецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину
Спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Andriy Yermak/X
Спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Приветствуем на Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога", — написал он в Telegram-канале.
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Ермак утверждает, что стороны обсудят поставки оружия и санкционную политику.
Визит Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением главы Белого дома Дональда Трампа. По данным Axios, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.
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В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении. Агентство AP также передавало, что решение Пентагона застало главу Белого дома врасплох. Со своей стороны, он заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
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