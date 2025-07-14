Спецпосланник Трампа Келлог прибыл на Украину
Ермак сообщил о прибытии на Украину спецпосланника Трампа Келлога
© Фото : Andriy Yermak/XСпецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину
© Фото : Andriy Yermak/X
Спецпосланник американского президента Кит Келлог прибыл с визитом на Украину
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Приветствуем на Украине спецпредставителя президента США Кита Келлога", — написал он в Telegram-канале.
Ермак утверждает, что стороны обсудят поставки оружия и санкционную политику.
Визит Келлога совпал по времени с ожидаемым в понедельник заявлением главы Белого дома Дональда Трампа. По данным Axios, он объявит о новом плане поставок вооружения Киеву, в него может войти наступательное оружие.
В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия на Украину на фоне истощения американских запасов писала газета Politico. Позднее телеканал CNN отметил, что министр обороны Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении. Агентство AP также передавало, что решение Пентагона застало главу Белого дома врасплох. Со своей стороны, он заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.