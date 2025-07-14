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Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить - РИА Новости, 14.07.2025
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02:15 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/karty-2028914848.html
Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить
Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить - РИА Новости, 14.07.2025
Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить
Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, но некоторые из них с истекшим срокам годности лучше перевыпустить, не дожидаясь... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T02:15:00+03:00
2025-07-14T02:15:00+03:00
общество
россия
банки.ру
банки
эряния бочкина
банковские карты
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, но некоторые из них с истекшим срокам годности лучше перевыпустить, не дожидаясь приглашения от банка, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.По ее словам, банки самостоятельно заменяют карты россиян, срок действия которых уже истек, но в свое время их разрешили использовать из-за санкций и нехватки чипов. теперь проблемы решены, а карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.“Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников”, — напомнила Бочкина.Поэтому можно дождаться от банка информации о перевыпуске, а можно подсуетиться и перевыпустить карту самостоятельно. Никаких проблем с чипами больше нет, а старая карта повышает риск оказаться в поле зрения мошенников, заключила она.
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общество, россия, банки.ру, банки, эряния бочкина, банковские карты
Общество, Россия, Банки.ру, Банки, Эряния Бочкина, Банковские карты
Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить

Аналитик Бочкина посоветовала перевыпустить карты иностранных платежных систем

© Depositphotos.com / Ivan KrukБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, но некоторые из них с истекшим срокам годности лучше перевыпустить, не дожидаясь приглашения от банка, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
По ее словам, банки самостоятельно заменяют карты россиян, срок действия которых уже истек, но в свое время их разрешили использовать из-за санкций и нехватки чипов. теперь проблемы решены, а карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.
«
“Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников”, — напомнила Бочкина.
Поэтому можно дождаться от банка информации о перевыпуске, а можно подсуетиться и перевыпустить карту самостоятельно. Никаких проблем с чипами больше нет, а старая карта повышает риск оказаться в поле зрения мошенников, заключила она.
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