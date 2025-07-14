https://ria.ru/20250714/karty-2028914848.html

Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить

Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить - РИА Новости, 14.07.2025

Аналитик объяснила, какие банковские карты лучше перевыпустить

Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, но некоторые из них с истекшим срокам годности лучше перевыпустить, не дожидаясь... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:15:00+03:00

2025-07-14T02:15:00+03:00

2025-07-14T02:15:00+03:00

общество

россия

банки.ру

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эряния бочкина

банковские карты

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, но некоторые из них с истекшим срокам годности лучше перевыпустить, не дожидаясь приглашения от банка, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.По ее словам, банки самостоятельно заменяют карты россиян, срок действия которых уже истек, но в свое время их разрешили использовать из-за санкций и нехватки чипов. теперь проблемы решены, а карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.“Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников”, — напомнила Бочкина.Поэтому можно дождаться от банка информации о перевыпуске, а можно подсуетиться и перевыпустить карту самостоятельно. Никаких проблем с чипами больше нет, а старая карта повышает риск оказаться в поле зрения мошенников, заключила она.

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общество, россия, банки.ру, банки, эряния бочкина, банковские карты