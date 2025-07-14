https://ria.ru/20250714/karlson-2029116530.html

Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпстина с властями

Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпстина с властями - РИА Новости, 14.07.2025

Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связях Эпстина с властями

Американский журналист Такер Карлсон призвал бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета рассказать ему в интервью о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:38:00+03:00

2025-07-14T21:38:00+03:00

2025-07-14T21:38:00+03:00

в мире

израиль

флорида

нью-йорк (город)

такер карлсон

нафтали беннет

моссад

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон призвал бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета рассказать ему в интервью о связях обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпстина с израильским правительством. Ранее Такер Карлсон, выступая на конференции Turning Point USA во Флориде, выразил уверенность, что Эпстин был напрямую связан с иностранным правительством. В своем выступлении журналист заявил, что речь идет об израильском правительстве, и посетовал, что любые попытки поднять эту тему заканчиваются обвинениями в антисемитизме. В понедельник Беннет назвал абсолютно ложными предположение Карлсона о том, что Джеффри Эпстин был якобы связан с израильской разведкой "Моссад". По словам Беннета, который возглавлял правительство Израиля в 2021-2022 годах, действия Эпстина, в том числе преступные, не имели никакого отношения к еврейскому государству. "Вместо того чтобы угрожать в социальных сетях, почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпстина с израильским правительством? Мы свяжемся с вашим офисом сегодня утром", - написал Карлсон в ответ на публикацию Беннета в соцсети Х. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

https://ria.ru/20250310/slukhi-2004098673.html

израиль

флорида

нью-йорк (город)

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в мире, израиль, флорида, нью-йорк (город), такер карлсон, нафтали беннет, моссад