https://ria.ru/20250714/karapetyan--2028943909.html

Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы

Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы - РИА Новости, 14.07.2025

Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы

Находящийся под арестом бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:17:00+03:00

2025-07-14T09:17:00+03:00

2025-07-14T09:48:00+03:00

самвел карапетян

никол пашинян

ереван

армения

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армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 14 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы. По его словам, первый митинг его сторонников в Ереване 4 июля подтвердил, что власти боятся народа, который уверен в своей силе."Я хочу еще раз поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, которые проявили гражданское мужество 4 июля. Я также искренне благодарен всем тем, кто выражает мне свою поддержку. В последнее время мое послание много обсуждалось, но, к сожалению, были высказаны и различные интерпретации, далекие от реальности. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу", — написал Карапетян в Facebook*.Он отметил, что с большим уважением относится к политическим силам и деятелям, которые ведут борьбу против антинациональной политики Никола Пашиняна."У нас есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Мы отвергнем черно-белое искусственное разделение, которое власть навязала обществу, разделяя и ослабляя нашу страну", — подчеркнул бизнесмен.По его словам, даже "в различных кругах сегодняшнего режима есть настоящие профессионалы, которые не разделяют ценностей провластной малой группы, но они не видят выхода из сложившейся ситуации". Он добавил, что формирование новой политической команды уже началось.Преследование Карапетяна в Армении* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250704/karapetyan--2027093246.html

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

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