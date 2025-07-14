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Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы - РИА Новости, 14.07.2025
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09:17 14.07.2025 (обновлено: 09:48 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/karapetyan--2028943909.html
Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы
Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы - РИА Новости, 14.07.2025
Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы
Находящийся под арестом бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:17:00+03:00
2025-07-14T09:48:00+03:00
самвел карапетян
никол пашинян
ереван
армения
россия
армянская апостольская церковь
в мире
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 14 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы. По его словам, первый митинг его сторонников в Ереване 4 июля подтвердил, что власти боятся народа, который уверен в своей силе."Я хочу еще раз поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, которые проявили гражданское мужество 4 июля. Я также искренне благодарен всем тем, кто выражает мне свою поддержку. В последнее время мое послание много обсуждалось, но, к сожалению, были высказаны и различные интерпретации, далекие от реальности. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу", — написал Карапетян в Facebook*.Он отметил, что с большим уважением относится к политическим силам и деятелям, которые ведут борьбу против антинациональной политики Никола Пашиняна."У нас есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Мы отвергнем черно-белое искусственное разделение, которое власть навязала обществу, разделяя и ослабляя нашу страну", — подчеркнул бизнесмен.По его словам, даже "в различных кругах сегодняшнего режима есть настоящие профессионалы, которые не разделяют ценностей провластной малой группы, но они не видят выхода из сложившейся ситуации". Он добавил, что формирование новой политической команды уже началось.Преследование Карапетяна в Армении* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250709/karapetyan-2028125173.html
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самвел карапетян, никол пашинян, ереван, армения, россия, армянская апостольская церковь, в мире, преследование карапетяна в армении , дмитрий песков
Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ереван, Армения, Россия, Армянская апостольская церковь, В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Дмитрий Песков
Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы

Предприниматель Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 июл — РИА Новости. Находящийся под арестом бизнесмен Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы.
По его словам, первый митинг его сторонников в Ереване 4 июля подтвердил, что власти боятся народа, который уверен в своей силе.
Плакат с надписью Свободу Самвелу Карапетяну - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 13:15
"Я хочу еще раз поблагодарить десятки тысяч моих соотечественников, которые проявили гражданское мужество 4 июля. Я также искренне благодарен всем тем, кто выражает мне свою поддержку. В последнее время мое послание много обсуждалось, но, к сожалению, были высказаны и различные интерпретации, далекие от реальности. Думаю, я выразился предельно ясно: мы создадим принципиально новую политическую силу", — написал Карапетян в Facebook*.
Он отметил, что с большим уважением относится к политическим силам и деятелям, которые ведут борьбу против антинациональной политики Никола Пашиняна.
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9 июля, 17:05
"У нас есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. И мы пойдем своим путем, с нашей новой командой, не исключая при этом внутриполитического сотрудничества с единомышленниками. Мы постараемся объединить наш народ вокруг справедливых и великих целей. Мы отвергнем черно-белое искусственное разделение, которое власть навязала обществу, разделяя и ослабляя нашу страну", — подчеркнул бизнесмен.
По его словам, даже "в различных кругах сегодняшнего режима есть настоящие профессионалы, которые не разделяют ценностей провластной малой группы, но они не видят выхода из сложившейся ситуации". Он добавил, что формирование новой политической команды уже началось.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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4 июля, 08:41

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Симоньян назвала Карапетяна самым большим радетелем армянского народа
5 июля, 21:09
 
Самвел КарапетянНикол ПашинянЕреванАрменияРоссияАрмянская апостольская церковьВ миреПреследование Карапетяна в АрменииДмитрий Песков
 
 
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