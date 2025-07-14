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Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы - РИА Новости, 14.07.2025
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15:39 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/kadry-2029036219.html
Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы
Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы - РИА Новости, 14.07.2025
Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы
Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:39:00+03:00
2025-07-14T15:39:00+03:00
общество
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на специалистов и систему их подготовки, студентов с первого курса сопровождают в поиске работы и наставника, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Сегодня мы зачастую видели, что предприятия жили текущим годом, максимум - один-два года вперед горизонт. Для того, чтобы синхронизировать подготовку кадров с запросом, который формирует производственный сектор, мы были вынуждены уйти на семилетний горизонт (планирования кадровой политики в РФ) с учетом сроков подготовки в высших учебных заведениях", - сказал Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом РФ. Он отметил, что сейчас Минтруд фактически создает "новую культуру формирования кадрового прогноза на среднесрочный и долгосрочный период". Для этого 320 тысяч работодателей, на которых работает 23,5 миллионов россиян, прошли опрос для прогноза. По оценкам Минтруда, до 2030 года нужно будет вовлечь в экономику 10,9 миллиона человек. 800 тысяч из них - новые рабочие места, и примерно 10,1 миллиона человек - те, кто достигнет пенсионного возраста. Котяков уточнил, что основной упор в кадровой политике сегодня делается на молодежь: в рамках национального проекта "Кадры" проводится точечная маршрутизация и персональное сопровождение студентов, в первого курса происходит подбор будущего работодателя и наставника на производстве. Эта работа идет в 11 регионах России, но с 1 сентября будет распространена на всю страну. Министерство работает и над популяризацией труда в целом и рабочих профессий среди подрастающих поколений. Кроме того, совместно с экспертами в ведомстве выстроили взаимосвязь между образовательными треками и профессиональными стандартами, что позволило скорректировать контрольные цифры приема в учреждения среднего и высшего образования в соответствии с прогнозом.
https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html
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общество, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы

Котяков: кадровая политика в России идет по пути формирования прогноза на 7 лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкрезидент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам
резидент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на специалистов и систему их подготовки, студентов с первого курса сопровождают в поиске работы и наставника, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Сегодня мы зачастую видели, что предприятия жили текущим годом, максимум - один-два года вперед горизонт. Для того, чтобы синхронизировать подготовку кадров с запросом, который формирует производственный сектор, мы были вынуждены уйти на семилетний горизонт (планирования кадровой политики в РФ) с учетом сроков подготовки в высших учебных заведениях", - сказал Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом РФ.
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Он отметил, что сейчас Минтруд фактически создает "новую культуру формирования кадрового прогноза на среднесрочный и долгосрочный период". Для этого 320 тысяч работодателей, на которых работает 23,5 миллионов россиян, прошли опрос для прогноза. По оценкам Минтруда, до 2030 года нужно будет вовлечь в экономику 10,9 миллиона человек. 800 тысяч из них - новые рабочие места, и примерно 10,1 миллиона человек - те, кто достигнет пенсионного возраста.
Котяков уточнил, что основной упор в кадровой политике сегодня делается на молодежь: в рамках национального проекта "Кадры" проводится точечная маршрутизация и персональное сопровождение студентов, в первого курса происходит подбор будущего работодателя и наставника на производстве. Эта работа идет в 11 регионах России, но с 1 сентября будет распространена на всю страну. Министерство работает и над популяризацией труда в целом и рабочих профессий среди подрастающих поколений.
Кроме того, совместно с экспертами в ведомстве выстроили взаимосвязь между образовательными треками и профессиональными стандартами, что позволило скорректировать контрольные цифры приема в учреждения среднего и высшего образования в соответствии с прогнозом.
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