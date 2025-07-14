https://ria.ru/20250714/kabmin-2029023627.html

Зеленский назначил нового премьер-министра

Зеленский назначил нового премьер-министра - РИА Новости, 14.07.2025

Зеленский назначил нового премьер-министра

Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:53:00+03:00

2025-07-14T14:53:00+03:00

2025-07-14T18:54:00+03:00

украина

в мире

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

андрей ермак

страна.ua

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957104717_267:43:1763:885_1920x0_80_0_0_7e29a34e6cd4ebb8d7727d35a6df0999.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство."Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — написал он в Telegram.При этом Зеленский не уточнил, какой пост займет действующий премьер Денис Шмыгаль.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что "перезагрузка кабмина" займет два дня и произойдет в среду и четверг. Накануне агентство со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.Что известно о СвириденкоПерестановки на УкраинеДепутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует сменить все правительство. По данным издания "Страна.ua", этот шаг может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции.Как сообщило агентство Bloomberg, Зеленский уже обсудил с президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

https://ria.ru/20250714/agoniya-2028924654.html

https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026198587.html

https://ria.ru/20250714/zelenskij-2028964956.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, андрей ермак, страна.ua, верховная рада украины, вооруженные силы украины