https://ria.ru/20250714/kabmin-2029023627.html
Зеленский назначил нового премьер-министра
Зеленский назначил нового премьер-министра - РИА Новости, 14.07.2025
Зеленский назначил нового премьер-министра
Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:53:00+03:00
2025-07-14T14:53:00+03:00
2025-07-14T18:54:00+03:00
украина
в мире
сша
владимир зеленский
денис шмыгаль
андрей ермак
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957104717_267:43:1763:885_1920x0_80_0_0_7e29a34e6cd4ebb8d7727d35a6df0999.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство."Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — написал он в Telegram.При этом Зеленский не уточнил, какой пост займет действующий премьер Денис Шмыгаль.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что "перезагрузка кабмина" займет два дня и произойдет в среду и четверг. Накануне агентство со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.Что известно о СвириденкоПерестановки на УкраинеДепутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует сменить все правительство. По данным издания "Страна.ua", этот шаг может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции.Как сообщило агентство Bloomberg, Зеленский уже обсудил с президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
https://ria.ru/20250714/agoniya-2028924654.html
https://ria.ru/20250630/dubinskiy-2026198587.html
https://ria.ru/20250714/zelenskij-2028964956.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957104717_371:0:1589:914_1920x0_80_0_0_db108dae5074a3c3ca77152b352abf07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, андрей ермак, страна.ua, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, В мире, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство.
"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — написал он в Telegram.
При этом Зеленский не уточнил, какой пост займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что "перезагрузка кабмина" займет два дня и произойдет в среду и четверг.
Накануне агентство со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова
, который, в свою очередь, может стать послом в США.
Что известно о Свириденко
- Свириденко 39 лет, в 2019-м она стала заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, проработала на этом посту полтора года.
- С конца 2020 года по ноябрь 2021-го занимала пост замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака, считается его протеже;
- С 4 ноября 2021-го — вице-премьер и министр экономики. В конце апреля подписала от лица Киева ресурсную сделку с Вашингтоном.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует сменить все правительство. По данным издания "Страна.ua", этот шаг может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции.
Как сообщило агентство Bloomberg, Зеленский уже обсудил с президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.