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Зеленский назначил нового премьер-министра - РИА Новости, 14.07.2025
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14:53 14.07.2025 (обновлено: 18:54 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kabmin-2029023627.html
Зеленский назначил нового премьер-министра
Зеленский назначил нового премьер-министра - РИА Новости, 14.07.2025
Зеленский назначил нового премьер-министра
Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:53:00+03:00
2025-07-14T18:54:00+03:00
украина
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство."Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — написал он в Telegram.При этом Зеленский не уточнил, какой пост займет действующий премьер Денис Шмыгаль.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что "перезагрузка кабмина" займет два дня и произойдет в среду и четверг. Накануне агентство со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.Что известно о СвириденкоПерестановки на УкраинеДепутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует сменить все правительство. По данным издания "Страна.ua", этот шаг может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции.Как сообщило агентство Bloomberg, Зеленский уже обсудил с президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
https://ria.ru/20250714/agoniya-2028924654.html
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украина, в мире, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, андрей ермак, страна.ua, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, В мире, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский назначил нового премьер-министра

Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Юлия Свириденко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство.
"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — написал он в Telegram.
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При этом Зеленский не уточнил, какой пост займет действующий премьер Денис Шмыгаль.
Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что "перезагрузка кабмина" займет два дня и произойдет в среду и четверг.
Накануне агентство со ссылкой на источники писало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.
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Что известно о Свириденко

  • Свириденко 39 лет, в 2019-м она стала заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, проработала на этом посту полтора года.
  • С конца 2020 года по ноябрь 2021-го занимала пост замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака, считается его протеже;
  • С 4 ноября 2021-го — вице-премьер и министр экономики. В конце апреля подписала от лица Киева ресурсную сделку с Вашингтоном.

Перестановки на Украине

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует сменить все правительство. По данным издания "Страна.ua", этот шаг может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака и отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции.
Как сообщило агентство Bloomberg, Зеленский уже обсудил с президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
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