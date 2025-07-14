Рейтинг@Mail.ru
Иран не пойдет на переговоры с США в условиях отказа от обогащения урана - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/iran-2029081195.html
Иран не пойдет на переговоры с США в условиях отказа от обогащения урана
Иран не пойдет на переговоры с США в условиях отказа от обогащения урана - РИА Новости, 14.07.2025
Иран не пойдет на переговоры с США в условиях отказа от обогащения урана
Тегеран не согласится на ведение переговоров с Вашингтоном, если США сохранят условие отказа исламской республики от обогащения урана, заявил советник... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:53:00+03:00
2025-07-14T17:53:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
али акбар велаяти
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Тегеран не согласится на ведение переговоров с Вашингтоном, если США сохранят условие отказа исламской республики от обогащения урана, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти. "Мы не возражаем против переговоров (с США - ред.) без предварительных условий и при сохранении красных линий, (обозначенных - ред.) Исламской Республикой. Они (США - ред.) говорят, что Иран должен прекратить обогащение (урана - ред.), в то время как это (возможность продолжать обогащение - ред.) - одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся", - приводит слова советника иранского лидера агентство ISNA. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтону нужно признать ответственность за ошибки и продемонстрировать изменение в поведении, прежде чем Тегеран возобновит с ним переговоры. В интервью газете Monde, отвечая на вопрос о готовности возобновить переговоры с американской стороной, он указал на то, что именно США прервали их, чтобы провести атаки на Иран. На вопрос, планируются ли переговоры с Вашингтоном в ближайшие дни, Аракчи указал на то, что дипломатические обмены ведутся через посредников, однако формат дискуссий может поменяться. Как считает министр, Тегеран имеет право потребовать компенсации за ущерб от американских атак. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250621/iran-2024520645.html
https://ria.ru/20250712/iran-2028813128.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, али акбар велаяти, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Али Акбар Велаяти, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран не пойдет на переговоры с США в условиях отказа от обогащения урана

Велаяти: Иран не согласится на переговоры с США при условии отказа от урана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Тегеран не согласится на ведение переговоров с Вашингтоном, если США сохранят условие отказа исламской республики от обогащения урана, заявил советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти.
"Мы не возражаем против переговоров (с США - ред.) без предварительных условий и при сохранении красных линий, (обозначенных - ред.) Исламской Республикой. Они (США - ред.) говорят, что Иран должен прекратить обогащение (урана - ред.), в то время как это (возможность продолжать обогащение - ред.) - одна из наших красных линий, и если переговоры будут обусловлены прекращением обогащения, такие переговоры определённо не состоятся", - приводит слова советника иранского лидера агентство ISNA.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Иран не готов вести переговоры по оборонному потенциалу, пишут СМИ
21 июня, 17:02
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтону нужно признать ответственность за ошибки и продемонстрировать изменение в поведении, прежде чем Тегеран возобновит с ним переговоры.
В интервью газете Monde, отвечая на вопрос о готовности возобновить переговоры с американской стороной, он указал на то, что именно США прервали их, чтобы провести атаки на Иран. На вопрос, планируются ли переговоры с Вашингтоном в ближайшие дни, Аракчи указал на то, что дипломатические обмены ведутся через посредников, однако формат дискуссий может поменяться. Как считает министр, Тегеран имеет право потребовать компенсации за ущерб от американских атак.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Иран назвал условия возобновления диалога с США
12 июля, 21:25
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиАли Акбар ВелаятиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала