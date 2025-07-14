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"Ингосстрах" застрахует полотна Репина, отправляющиеся на выставку в Китай - РИА Новости, 14.07.2025
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18:40 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/ingosstrakh-2029095261.html
"Ингосстрах" застрахует полотна Репина, отправляющиеся на выставку в Китай
"Ингосстрах" застрахует полотна Репина, отправляющиеся на выставку в Китай - РИА Новости, 14.07.2025
"Ингосстрах" застрахует полотна Репина, отправляющиеся на выставку в Китай
"Ингосстрах" получил статус международного страхового партнера Государственной Третьяковской галереи и официального страховщика произведений Ильи Репина для... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:40:00+03:00
2025-07-14T18:40:00+03:00
ингосстрах
китай
илья репин
пекин
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Ингосстрах" получил статус международного страхового партнера Государственной Третьяковской галереи и официального страховщика произведений Ильи Репина для международного выставочного проекта в Пекине, сообщает пресс-служба страховщика. Как сообщалось, на выставке "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни", которая пройдет в Национальном музее Китая в Пекине с 22 июля 2025 года по 11 января 2026 года, посетителям будет представлено около 90 работ из собрания ГТГ, в том числе из постоянной экспозиции. Часть работ будет показана зарубежному зрителю впервые. Масштабный проект, посвященный художественному наследию мастера, организован в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая. Главный хранитель музейных предметов ГТГ Татьяна Городкова уточнила в беседе с журналистами, что среди работ, которые отправятся в Китай - "все самые знаменитые, самые значительные произведения Репина". "Это большие картины, среди которых и "Не ждали", и "Крестный ход в Курской губернии", и очень многие портреты", - сказала Городкова. "Ингосстрах" обеспечит полную страховую защиту полотен на всех этапах их перемещения: от упаковки и погрузки до демонтажа и возвращения экспонатов в музей. "Для нас участие в этом проекте — не только профессиональная задача, но и большая честь. Страхование произведений одного из величайших художников России требует высочайшей ответственности и четкой экспертизы. Мы гордимся тем, что можем способствовать международному культурному диалогу, обеспечивая безопасность культурного наследия на пути к новой аудитории", — приводятся в сообщении "Ингосстраха" слова первого заместителя генерального директора компании Алексея Галахова.
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ингосстрах, китай, илья репин, пекин, россия
Ингосстрах, Китай, Илья Репин, Пекин, Россия
"Ингосстрах" застрахует полотна Репина, отправляющиеся на выставку в Китай

"Ингосстрах" получил статус страховщика картин Репина для проекта в Пекине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве
Женщина в офисе страховой компании Ингосстрах в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина в офисе страховой компании "Ингосстрах" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Ингосстрах" получил статус международного страхового партнера Государственной Третьяковской галереи и официального страховщика произведений Ильи Репина для международного выставочного проекта в Пекине, сообщает пресс-служба страховщика.
Как сообщалось, на выставке "Илья Репин. Энциклопедия русской жизни", которая пройдет в Национальном музее Китая в Пекине с 22 июля 2025 года по 11 января 2026 года, посетителям будет представлено около 90 работ из собрания ГТГ, в том числе из постоянной экспозиции. Часть работ будет показана зарубежному зрителю впервые. Масштабный проект, посвященный художественному наследию мастера, организован в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая.
Главный хранитель музейных предметов ГТГ Татьяна Городкова уточнила в беседе с журналистами, что среди работ, которые отправятся в Китай - "все самые знаменитые, самые значительные произведения Репина". "Это большие картины, среди которых и "Не ждали", и "Крестный ход в Курской губернии", и очень многие портреты", - сказала Городкова.
"Ингосстрах" обеспечит полную страховую защиту полотен на всех этапах их перемещения: от упаковки и погрузки до демонтажа и возвращения экспонатов в музей.
"Для нас участие в этом проекте — не только профессиональная задача, но и большая честь. Страхование произведений одного из величайших художников России требует высочайшей ответственности и четкой экспертизы. Мы гордимся тем, что можем способствовать международному культурному диалогу, обеспечивая безопасность культурного наследия на пути к новой аудитории", — приводятся в сообщении "Ингосстраха" слова первого заместителя генерального директора компании Алексея Галахова.
Отправка картин живописца Илья Репина из российских музеев на выставку в Китай - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Порядка 90 картин Репина отправили из российских музеев на выставку в Китай
Вчера, 14:21
 
ИнгосстрахКитайИлья РепинПекинРоссия
 
 
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