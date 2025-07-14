В Грузии пройдут многонациональные учения НАТО
Грузия в конце июля в 12-й раз примет учения НАТО Agile Spirit
© Sputnik | Перейти в медиабанкУчения Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии
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Учения Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025") пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа, сообщает министерство обороны страны.
"С 25 июля по 6 августа в Грузии пройдут многонациональные международные учения Agile Spirit 2025. Грузия примет учения в 12-й раз. Agile Spirit 2025 направлен на повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей", - говорится в заявлении.
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По данным ведомства, основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии.
Минобороны сообщает, что Agile Spirit 2025 пройдут в Грузии и Турции. Учения, запланированные в Грузии, будут проводиться совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия, в них примут участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Представители вооруженных сил Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей.
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