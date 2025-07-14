https://ria.ru/20250714/gruziya-2029114296.html

В Грузии пройдут многонациональные учения НАТО

В Грузии пройдут многонациональные учения НАТО - РИА Новости, 14.07.2025

В Грузии пройдут многонациональные учения НАТО

Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025") пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:59:00+03:00

2025-07-14T20:59:00+03:00

2025-07-14T20:59:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 14 июл - РИА Новости. Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух 2025") пройдут в Грузии с 25 июля по 6 августа, сообщает министерство обороны страны. "С 25 июля по 6 августа в Грузии пройдут многонациональные международные учения Agile Spirit 2025. Грузия примет учения в 12-й раз. Agile Spirit 2025 направлен на повышение уровня боеготовности сил обороны стран-участников, укрепление взаимодействия и оперативных возможностей", - говорится в заявлении. По данным ведомства, основными составляющими учений будут командно-штабная часть, грузино-американский тактический конвой на участке дороги Сенаки-Вазиани, комбинированные тренировки со стрельбой, совместные действия сил специальных операций и проверка Центра боевой подготовки сил обороны Грузии. Минобороны сообщает, что Agile Spirit 2025 пройдут в Грузии и Турции. Учения, запланированные в Грузии, будут проводиться совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия, в них примут участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Представители вооруженных сил Армении и Японии будут присутствовать в качестве наблюдателей.

https://ria.ru/20250710/nato-2028230330.html

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